Cine Sunstar da comienzo a su "Fiesta del Cine" con un aluvión de películas a precios promocionales

Este jueves comienza una semana con las entradas a $3 mil en todos los formatos. Entra en la nota y enterate de todos los detalles.

Hoy 09:38

No es un jueves más para los cinéfilos santiagueños. Con un aluvión de películas, Cine Sunstar da comienzo a su Fiesta del Cine, una semana especial en la que todos los largometrajes en formato 2D y 3D podrán disfrutarse a un precio promocional de $3 mil.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Entre las propuestas, se encuentra la reciente ganadora del premio Oscar, Anora. Pero además, se exhibirán Presencia, cinta de terror dirigida por Steven Soderbergh y Novocaine, protagonizada por Jack Quaid.

En cartelera continúa el nuevo blockbuster de Marvel, Capitán América: un nuevo mundo; Flow; Peter Pan: pesadilla en la tierra; Zerobaseone: The first tour; la cinta protagonizada por el carismático Robert Pattinson Mickey 17 y la película de terror El Mono. Completan la grilla de propuestas Attack on Titan: El ataque final; Bridget Jones: Loca por él y Sonic 3.