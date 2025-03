Pensar a Francisco: 12 años de pontificado

Iniciamos un año enmarañado cuyas tramas políticas no facilitan un camino promisorio para Argentina 2025.

Por el Pbro. Dr. Marcelo Trejo, para DiarioPanorama.com

Santiago del Estero, bajo el ideario de federalismo y autonomía, no queda exento de los agresivos e inescrupulosos manotazos de un gobierno nacional.

Advertir tales situaciones amenazantes requiere develar las grandes mentiras manipuladoras de realidades. Sobre todo, aquellas nuevas formas de colonización cultural donde encuadres teórico-prácticos licuan la conciencia histórica y vacían expresiones de la sana democracia como libertad, justicia, participación e inclusión (Cf. Francisco). Axiomas vigorosos de otrora desplazados por manías imitativas, violencias impositivas, negligencias institucionales; y, sobre todo, con una imperdonable apatía popular.

Tolerar todo ello, sin más, es ceder la memoria de luchas y triunfos en el camino santiagueño andado: «No somos más ni menos que ninguno» (Gob. Zamora). Un grave riesgo que podría enajenar el sustrato espiritual de solidaridad, la consistencia ética de la justicia para los pobres y, finalmente, la independencia económica y política. (Cf. Francisco. Fratelli Tutti).

Sostenerse en esperanza activa es el camino. Ello “no significa ser un optimista ingenuo que ignora el drama del mal. La esperanza es la virtud de un corazón que no se encierra en la oscuridad, que no se estanca en el pasado, que no va tirando en el presente, sino que sabe mirar el mañana con lucidez” (Francisco, Esperanza. La Autobiografía. Argentina 2025).

Entonces, “albergar esperanza” connota el gesto conjunto y solidario de “apertrecharse” en los desafíos del actual Santiago. Unirse bajo amenaza y con claridad de objetivo.

Desenmantelar las mentiras mediáticas es un paso y desmitificar las caducas recetas liberales de bondades sería otro; sin embargo, con ello no basta. La conciencia como clarividencia política, requiere marcar huellas de militancia protagónica en la construcción de un tiempo nuevo para todos/as.

Tal vez como testimonio reciente, el Papa Francisco invita a “caminar en esperanza” convencido que así se sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna (Cf. Bula Pontificia 2025. Spes non confundit).