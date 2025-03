Tenso cruce entre dos senadores radicales en la Comisión de Acuerdos: “Ministro kirchnerista”

Martín Lousteau y Maximiliano Abad discutieron fuerte en la Comisión de Acuerdos del Senado por el pliego de García-Mansilla. El presidente de la UCR le reclamó a su compañero de bloque que se sumaron luego de ver que había quórum.

Hoy 17:51

Luego de los incidentes que se vivieron ayer en las inmediaciones del Congreso y también dentro del recinto entre los propios diputados, este jueves hubo un tenso cruce entre dos senadores radicales. Martín Lousteau y Maximiliano Abad protagonizaron una fuerte discusión en la Comisión de Acuerdos en la que se discutía el pliego de Manuel García-Mansilla, nuevo integrante de la Corte Suprema.

“Soy vehemente, soy calentón, pero no soy hipócrita y lo voy a decir: me da vergüenza. Hoy, mis compañeros de bloque vinieron acá cuando ya había quórum y no me voy a callar”, dijo Lousteau en referencia a Abad, que llegó al encuentro una vez iniciado.

En la misma línea, el presidente de la UCR nacional apuntó: “Estuvieron especulando con que esta sesión que corresponde para defender la Constitución y la Corte no se hiciera. Cuando vieron que había quorum vinieron y se sentaron”.

“Radicales, y lo digo como Presidente del radicalismo, que se llenan la boca hablando de Yrigoyen, que decía nuestro programa es la Constitución, ahora con cualquier excusa cuando hay que defender la constitución hay especulación”, disparó Lousteau contra Abad.

Ante las acusaciones de Lousteau, Abad no se quedó callado: “Me llaman la atención las declaraciones del senador Lousteau. No soy hipócrita”. Y retrucó: “Lo que me llama la atención es que los que acusan a otros de hipócrita son los critican al kirchnerismo habiendo sido ministro del kirchnerismo y son los que acusan al macrismo y habiendo sido embajador en Estados Unidos del macrismo”.

Las tensiones entre ellos vienen desde hace tiempo, pero el punto cúlmine se dio en las elecciones del radicalismo bonaerense, donde pese a los intentos de sellar una lista de unidad, Lousteau presentó lista propia. Abad conducía el comité provincial hasta fines del 2024 y en una discutida elección se impuso su candidato, Miguel Fernández.

El duro cruce entre dos de los referentes del radicalismo se da en la previa a la convocatoria de la Convención Nacional del partido para el 27 de abril. Allí se discutirá la posición del partido rumbo a las elecciones legislativas de este año.

También será parte del debate la intempestiva decisión del gobernador de Chaco, Leandro Zdero, de sellar una alianza con La Libertad Avanza. Es el primer gobernador en hacerlo y su definición inconsulta no cayó bien en la cúpula de la UCR.