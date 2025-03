Elizabeth Olsen regresa como Bruja Escarlata en 2025 y habla sobre su papel en Marvel

La actriz regresa al UCM en 2025, retomando su papel de Bruja Escarlata en la nueva serie animada Marvel Zombies.

Hoy 10:01

Elizabeth Olsen se prepara para regresar al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) en 2025, formando parte de uno de los próximos proyectos de Marvel Studios. En una reciente entrevista, la actriz compartió sus reflexiones sobre el impacto que el personaje de Wanda Maximoff, conocida como Bruja Escarlata, ha tenido en su carrera, además de ofrecer algunos detalles sobre su futuro en el UCM.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A casi tres años del último cameo de Wanda en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la actriz aprovechó la oportunidad para confirmar su regreso en una nueva serie de animación del UCM titulada Marvel Zombies, donde prestará su voz al personaje. Aunque la Bruja Escarlata en esta serie tendrá una interpretación completamente distinta al de las películas, dado el enfoque de zombis en la trama, Elizabeth Olsen se mostró entusiasta al retomar el papel, señalando que continuar desarrollando su personaje ha sido una experiencia muy divertida.

En sus palabras, Olsen comentó: "Es realmente increíble. Poder volver a Bruja Escarlata y seguir desarrollándola ha sido muy divertido. Me siento muy afortunada de haber podido interpretar un personaje durante más de una década. También me encantaría seguir haciéndolo más tiempo. Sobre la animación, siento que es un mundo paralelo. Realmente no sé cómo se cruza con lo que hacemos."

Elizabeth Olsen

A pesar de este retorno a la animación, la actriz no ofreció muchos detalles sobre el futuro de Wanda Maximoff en el cine. Aunque su presencia en Vengadores: Doomday sigue siendo un rumor, la expectativa crece en torno a Vengadores: Secret Wars, un proyecto que podría ser la clave para su regreso a la acción real.

El regreso de Bruja Escarlata en Marvel Zombies promete ser una interpretación más oscura y brutal del personaje, pero los fanáticos están ansiosos por descubrir cómo Marvel Studios manejará el regreso de Wanda en la gran pantalla. Su importancia en el UCM es innegable, por lo que es difícil imaginar un futuro sin ella.

Por ahora, el público deberá esperar para conocer el destino de Wanda Maximoff en el UCM, pero la certeza es que Elizabeth Olsen está lista para continuar con el legado de uno de los personajes más complejos y fascinantes de la saga.