Martina sufrió otro desmayo en Gran Hermano 2025, y preocupa su estado de salud

Tras este episodio, sus compañeros y el público se mostraron preocupados por su bienestar.

Hoy 09:31

Los fanáticos de Gran Hermano 2025 (Telefe) están preocupados por una de las chicas más queridas de la casa. Martina Pereyra sufrió un nuevo desmayo cuando estaban todos en el living.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las cámaras de la transmisión 24 horas captaron el momento, pero que solo se ve desde el patio. En las imágenes se reconoce a Chiara cuando corre para asistir a su compañera que se desvaneció.

El desmayo de Martina se produjo en un momento de una liberación de tensión, dentro de la casa, luego de lo que fue la gala de eliminación.

Los fanáticos de Martina ven con mucha preocupación lo que pasó con la modelo y contadora. Es que no es la primera vez que ocurre algo así: hay al menos cuatro desmayos registrados que se hicieron virales.

“No es normal que se desmaye todo el tiempo. Ahí está expuesta a demasiadas cosas”, aportó un tuitero; “Lo normalizado que lo tienen todos, que la única que reaccionó fue Chiara”, arriesgó otro; “Hace mucho no se desmayaba. Creo que el grito de ayer es un poco parte del causante del desmayo”, lanzó un tercero.

El grito al que hace referencia fue sobre Luca. “Olvidate de él”, le dijeron, algo que generó mucho malestar en la participante.

Martina es una de las más sensibles de esta edición. La joven de La Plata ya había explicado que su timidez extrema le generó, durante años, mucha tensión que le provocaba descompensaciones similares. “Fue un proceso que lo empecé a trabajar, pero me falta un montón. Estaba abombada y me desmayaba. Ni siquiera contaba lo que me pasaba y me desmayaba”, explicó hace un tiempo dentro de la casa.

Atenta a la situación que vive dentro del juego, la familia hizo una publicación en su Instagram para llevar calma luego de la viralización del clip. “Martu ya se encuentra bien. Estaba deshidratada y por eso se descompensó. Gracias por preocuparse”, escribieron en una historia.