Caputo aseguró que la política cambiaria acordada con el FMI "no afectará a la gente”

El ministro de Economía aseguró que el acuerdo con el FMI no implicará una devaluación abrupta. Además, defendió la política cambiaria y afirmó que el ajuste ya se realizó, por lo que el objetivo ahora es fortalecer al Banco Central para una salida ordenada del cepo.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, aseguró que el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) incluirá una política cambiaria que no impactará en la población y que no habrá un salto devaluatorio. Además, explicó que el monto del desembolso aún no está definido, ya que será decisión del Directorio del organismo.

Caputo insistió en que lo importante no es si se permite la libre flotación del tipo de cambio, sino hacerlo “en las condiciones correctas”. Argumentó que el gobierno ya realizó el ajuste necesario y que el objetivo ahora es recapitalizar el Banco Central con los fondos del FMI para facilitar la eliminación del cepo cambiario sin generar turbulencias.

Flotación del tipo de cambio y el rol del FMI

El ministro evitó confirmar si Argentina adoptará un esquema de libre flotación, alegando que la negociación con el FMI es confidencial. No obstante, garantizó que cualquier medida que se implemente no afectará a la población. “Hemos puesto la macroeconomía en orden, ahora buscamos reforzar el respaldo del Banco Central con dólares en lugar de letras del Tesoro”, explicó en A24.

Según Caputo, la diferencia con acuerdos anteriores con el FMI radica en que esta vez el ajuste ya fue realizado. “Normalmente, el Fondo interviene cuando un país tiene déficit fiscal y desorden monetario. En este caso, el gobierno ya hizo los deberes y busca fortalecer la economía con reservas genuinas”, subrayó.

Debate en el Congreso y críticas de la oposición

Mientras el Congreso debate el nuevo acuerdo con el FMI, la oposición exige más detalles sobre el pacto y rechaza aprobar un “cheque en blanco” al Ejecutivo. Caputo minimizó estas críticas y recordó que históricamente estos acuerdos no pasaban por el Congreso hasta la gestión de Martín Guzmán. “El debate en el Legislativo se centra en la aprobación del crédito público, pero los detalles técnicos son parte de la confidencialidad”, aclaró.

Sobre el monto del programa, reiteró que aún no se conoce la cifra exacta, ya que será definida por el Directorio del FMI. Sin embargo, reafirmó que los fondos se destinarán a reemplazar las letras intransferibles del Banco Central por reservas en dólares.

Industria textil y competencia

Caputo también cuestionó los altos márgenes de ganancia en la industria textil y advirtió que el sector deberá adaptarse a un entorno más competitivo. “Los empresarios deben enfocarse en producir más y no en mantener precios elevados. Con una economía ordenada, los márgenes extraordinarios ya no tienen sentido”, señaló.

El ministro negó que la apertura de importaciones genere desempleo, asegurando que los recursos se redistribuirán hacia otros sectores. “Si una remera cuesta cinco veces menos, la gente destinará ese ahorro a otras compras, impulsando la demanda en distintas áreas de la economía”, sostuvo.

Jubilaciones y salarios

En medio de cuestionamientos por la situación de los jubilados y el poder adquisitivo de los trabajadores, Caputo defendió la gestión del gobierno. Afirmó que las jubilaciones aumentaron 9,2% en términos reales desde noviembre de 2023, aunque reconoció que previamente habían caído un 30% durante la administración de Alberto Fernández y Sergio Massa.

También destacó que los salarios del sector privado registrado crecieron un 5% en el mismo período, aunque admitió que los trabajadores del sector público aún no han recuperado poder adquisitivo.