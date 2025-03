Néstor Soto admitió el femicidio de Catalina Gutiérrez y dio detalles de cómo la mató: "Se me apagó la tele"

El imputado dio su versión sobre lo que ocurrió el pasado 17 de julio de 2024. También describió la maniobra con la que asesinó a la joven estudiante y aseguró que intentó quitarse la vida.

Hoy 18:01

Néstor Soto, el acusado por el femicidio de Catalina Gutiérrez, confesó este martes. “Se me apagó la tele”, admitió y dio detalles estremecedores sobre cómo la mató tras una discusión en su departamento el 17 de julio de 2024 en Córdoba.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El imputado contó que la discusión comenzó cuando Catalina llegó a su casa y le reprochó que, supuestamente, no la había invitado a una reunión con amigos mientras él terminaba de arreglarse para salir.

“Le dije que me iba a cambiar de ropa y me respondió: ‘Dale, culiado, encima de que no me invitás, ¿te tengo que esperar?’”, señaló Soto. Y continuó: “Me acuerdo de que le contesté mal, me enojé y le dije: ‘Tomatela’. Ahí ella se enojó y me dijo: ‘Nesti, no podés ser tan pelotudo’ y me dio una cachetada”.

De acuerdo con su relato, respondió de forma violenta. “Reaccioné con un golpe y le dije: ‘Cati, me fui a la mierda, perdón’. Ella me dijo: ‘Pelotudo, me pegaste refuerte’. Me agarró de la remera y terminamos los dos en el piso peleando”, detalló.

Explicó que le aplicó una maniobra de estrangulamiento hasta que Catalina quedó inconsciente: “Ella estaba en el piso y me tocó el cuello. Era una práctica que hacíamos antes. Me apretó fuerte la nuez y ahí se me apagó la tele. Ahí arranca el Néstor Soto loco. Le agarro las manos, se las zafo y hago la maniobra del mataleón. Lo hice fuerte y lo dejé de hacer. No es que me cayó la ficha. En ningún momento paró ese estado de emoción”, siguió.

Luego de darse cuenta de que estaba muerta, intentó prenderse fuego junto al cuerpo, pero no lo logró. “Se me pasó por la cabeza matarme, agarrar el auto y chocar. Vi el alcohol arriba de la heladera y pensé: ‘Me prendo fuego acá en el departamento’. No sabía qué hacer, iba y venía, me senté y no entendía qué hacer”, afirmó.

En ese momento, subió el cuerpo al Renault Clio de Catalina y manejó hasta que llegó a un descampado del barrio Ampliación Kennedy: “Frené en un lugar, no quería manejar más, me quería matar. Agarré el alcohol, lo tiré en el piso y también me lo tiré a mí. Prendí un fósforo y se empezó a prender despacito. Ahí es cuando no me dieron los huevos, el fuego avanzaba paulatinamente y arranqué a caminar”.

El acusado también reconoció que fingió no saber nada sobre lo ocurrido en las horas posteriores y que incluso abrazó a la mamá de la víctima en la comisaría. “Se me acercó y me abrazó como consolándome a mí, y a mí me daba asco, si yo lo hice. Me estaban tratando así y me daba asco, me sentía sucio”, señaló.

Durante el relato, los papás de Catalina no pudieron mirar a Soto, según indicó El Doce. “Perdón por no haber tenido los huevos en el momento de decir que maté a una persona”, se disculpó. A su vez, agregó: “Cuando llegué a la comisaría, vi al papá, a la mamá y a la hermana y dije: ‘Ni en pedo hablo acá’. Seguí mintiendo. Dicen que se me vio nervioso. Y sí, más vale”.

El acusado, a su vez, contó que recién se quebró cuando la policía fue a buscarlo para ir a declarar. “No aguanté más, exploté llorando y dije: ‘Me arruiné la vida, señor, me arruiné la vida’”, recordó. Al mismo tiempo, afirmó que pidió ver Marcelo, el papá de Catalina: “Lo primero que le dije a la Policía fue: ‘¿Dónde está Marcelo?’ Para que me mate, para que me tire al piso”.

Soto, que enfrenta un juicio por jurados populares, está acusado por el delito de “homicidio agravado por alevosía y por violencia de género”. Esa condena prevé una pena de prisión perpetua de acuerdo al Código Penal.