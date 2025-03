La Conmebol anunció el fixture de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana

Conocé cuándo jugarán los equipos argentinos en los dos torneos más importantes del continente.

18/03/2025

La Conmebol oficializó el calendario de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2025, luego del sorteo realizado en Luque, Paraguay. Los equipos argentinos ya conocen las fechas y sedes de sus compromisos internacionales en busca de la gloria continental.

River Plate, cabeza de serie del Grupo B, hará su debut el 2 de abril en Lima ante Universitario. Luego, recibirá a Barcelona de Guayaquil el 8 de abril en el Monumental y el 24 visitará a Independiente del Valle en Quito. En la segunda rueda, jugará el 8 de mayo en Ecuador ante el conjunto guayaquileño, el 15 recibirá a los ecuatorianos en Buenos Aires y cerrará el 29 de mayo en casa ante Universitario.

Central Córdoba de Santiago del Estero, en el Grupo C, debutará el 3 de abril en el Madre de Ciudades ante Liga de Quito. Luego, jugará el 9 de abril en Brasil ante Flamengo y el 24 recibirá a Deportivo Táchira. En la segunda vuelta, el Ferroviario recibirá a Flamengo el 7 de mayo, visitará a los venezolanos el 13 y cerrará su participación en Quito el 28 de mayo.

Racing Club, ubicado en el Grupo E, debutará el 1 de abril en Brasil ante Fortaleza. El 10 de abril recibirá a Bucaramanga y el 22 de abril jugará en Chile frente a Colo Colo. En la segunda mitad del grupo, visitará a Bucaramanga el 6 de mayo y cerrará en Avellaneda con Colo Colo el 14 y Fortaleza el 29 de mayo.

Estudiantes de La Plata, integrante del Grupo A, tendrá su estreno el 1 de abril en Venezuela ante Carabobo. Luego, recibirá a Universidad de Chile el 8 de abril y jugará el 23 en casa ante Botafogo. En la recta final del grupo, visitará a los chilenos el 7 de mayo, a los brasileños el 15 y cerrará en La Plata ante Carabobo el 28 de mayo.

Vélez Sarsfield, en el Grupo H, jugará su primer partido el 2 de abril en Liniers ante Peñarol. Luego, visitará a Olimpia el 9 de abril y a San Antonio Bulo Bulo en Bolivia el 23. La vuelta comenzará el 6 de mayo ante Olimpia en casa, el 14 recibirá a los bolivianos y cerrará el 29 en Montevideo frente a Peñarol.

Por su parte, Talleres de Córdoba jugará la primera fecha el miércoles 2 de abril a las 21:30 de local ante São Paulo, en la segunda se medirá con Libertad en Paraguay el martes 8 de abril a las 19. En la tercera fecha se presentará el 22 de abril a las 21:30 con Alianza Lima, la cuarta la jugará el jueves 8 de mayo a las 19 ante el elenco paraguayo, la quinta el 15 de mayo a las 19 al recibir a los peruanos, mientras que cerrará el Grupo D al presentarse en Brasil el martes 27 de mayo a las 19.

Cronograma de partidos de equipos argentinos en la Copa Libertadores:

1ª fecha:

Martes 1 de abril

19:00 - Carabobo vs. Estudiantes de La Plata

21:30 - Fortaleza vs. Racing

Miércoles 2 de abril

19:00 - Vélez Sarsfield vs. Peñarol

21:30 - Universitario vs. River Plate

21:30 - Talleres vs. São Paulo

Jueves 3 de abril

19:00 - Central Córdoba vs. Liga de Quito

2ª fecha



Martes 8 de abril

19:00 - Libertad vs. Talleres

21:30 - River Plate vs. Barcelona

21:30 - Estudiantes de La Plata vs. Universidad de Chile

Miércoles 9 de abril

19:00 - Olimpia vs. Vélez Sarsfield

21:30 - Flamengo vs. Central Córdoba

Jueves 10 de abril

19:00 - Racing vs. Atlético Bucaramanga

3ª fecha



Martes 22 de abril

21:30 - Alianza Lima vs. Talleres

21:30 - Colo-Colo vs. Racing

Miércoles 23 de abril

19:00 - San Antonio vs. Vélez Sarsfield

21:30 - Estudiantes de La Plata vs. Botafogo

Jueves 24 de abril

19:00 - Central Córdoba vs. Deportivo Táchira

21:30 - Independiente del Valle vs. River Plate

4ª fecha



Martes 6 de mayo

19:00 - Atlético Bucaramanga vs. Racing

21:30 - Vélez Sarsfield vs. Olimpia

Miércoles 7 de mayo

21:30 - Universidad de Chile vs. Estudiantes de La Plata

21:30 - Central Córdoba vs. Flamengo

Jueves 8 de mayo

19:00 - Talleres vs. Libertad

21:30 - Barcelona vs. River Plate

5ª fecha



Martes 13 de mayo

19:00 - Deportivo Táchira vs. Central Córdoba

Miércoles 14 de mayo

19:00 - Vélez Sarsfield vs. San Antonio

21:30 - Botafogo vs. Estudiantes de La Plata

21:30 - Racing vs. Colo-Colo

Jueves 15 de mayo

19:00 - Talleres vs. Alianza Lima

21:30 - River Plate vs. Independiente del Valle

6ª fecha



Martes 27 de mayo

19:00 - São Paulo vs. Talleres

21:30 - Estudiantes de La Plata vs. Carabobo

21:30 - River Plate vs. Universitario

Miércoles 28 de mayo

21:30 - Liga de Quitovs. Central Córdoba

Jueves 29 de mayo

19:00 - Peñarol vs. Vélez Sarsfield

21:30 - Racing vs. Fortaleza

Los equipos argentinos en la Copa Sudamericana

El fixture de la Copa Sudamericana también fue confirmado, y los equipos argentinos comenzarán su camino en abril.

1ª fecha



Martes 1 de abril

19:00 - Nacional Potosí vs. Independiente

19:00 - Unión de Santa Fe vs. Cruzeiro

Miércoles 2 de abril

19:00 - Corinthians vs. Huracán

23:00 - Atlético Grau vs. Godoy Cruz

Jueves 3 de abril

19:00 - Academia Puerto Cabello vs. Lanús

21:30 - Cerro Largo vs. Defensa y Justicia

2ª fecha



Martes 8 de abril

19:00 - Independiente vs. Boston River

21:30 - Godoy Cruz vs Sportivo Luqueño

Miércoles 9 de abril

19:00 - Palestino vs. Unión de Santa Fe

19:00 - Huracán vs. Racing de Uruguay

21:30 - Lanús vs Melgar

Jueves 10 de abril

19:00 - Defensa y Justicia vs. Vitória

3ª fecha



Martes 22 de abril

19:00 - Guaraní vs. Independiente

21:30 - Vasco da Gama vs. Lanús

Miércoles 23 de abril

19:00 - Huracán vs. América de Cali

23:00 - Mushuc Runa vs. Unión de Santa Fe

Jueves 24 de abril

19:00 - Godoy Cruz vs. Grêmio

23:00 - Universidad Católica de Ecuador vs. Defensa y Justicia

4ª fecha



Martes 6 de mayo

19:00 - Vitória vs. Defensa y Justicia

19:00 - Sportivo Luqueño vs. Godoy Cruz

21:30 - Boston River vs. Independiente

23:00 - Melgar vs. Lanús

Miércoles 7 de mayo

19:00 - Unión de Santa Fe vs. Palestino

Jueves 8 de mayo

19:00 - Racing de Uruguay vs. Huracán

5ª fecha



Martes 13 de mayo

19:00 - Grêmio vs Godoy Cruz

21:30 - Lanús vs. Vasco da Gama

21:30 - Unión de Santa Fe vs. Mushuc Runa

Miércoles 14 de mayo

19:00 - Defensa y Justicia vs. Universidad Católica de Ecuador

23:00 - América de Cali vs. Huracán

Jueves 15 de mayo

19:00 - Independiente vs. Guaraní

6ª fecha



Martes 27 de mayo

19:00 - Lanús vs. Academia Puerto Cabello

21:30 - Huracán vs Corinthians

Miércoles 28 de mayo

19:00 - Independiente vs. Nacional Potosí

21:30 - Defensa y Justicia vs. Cerro Largo

21:30 - Cruzeiro vs. Unión de Santa Fe

Jueves 29 de mayo

19:00 - Godoy Cruz vs. Atlético Grau

Con el calendario definido, los clubes argentinos ya tienen el foco puesto en su preparación para encarar una fase de grupos desafiante y con grandes expectativas de clasificar a los octavos de final en ambas competiciones.