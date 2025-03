Gallardo agradeció el recibimiento de la gente de River y elogió al Estadio Único: “Es una cancha linda para jugar”

El Muñeco habló tras la victoria ante Ciudad de Bolívar y remarcó el acompañamiento de la gente.

Hoy 01:58

Tras la victoria de River Plate ante Ciudad Bolívar por la Copa Argentina, Marcelo Gallardo brindó una conferencia de prensa en la que agradeció el recibimiento de los hinchas en Santiago del Estero y valoró el estado del Estadio Único Madre de Ciudades.

"Santiago nos recibe siempre bien, es una cancha linda para jugar que siempre está en buen estado. La gente nos recibió de manera maravillosa, lo de ayer fue una cosa increíble, una demostración más de afecto del público de River para nuestra institución. Eso siempre hace bien y alimenta el alma ver el acompañamiento de la gente. Le agradecemos a Santiago y a su gente por el recibimiento", expresó el Muñeco ante la consulta de Canal 7 de Santiago del Estero, resaltando la conexión del club con los hinchas santiagueños.

El análisis del partido

En cuanto al desarrollo del encuentro, Gallardo explicó que su idea era darle minutos a jugadores que no venían teniendo continuidad, pero sin descuidar la seriedad del compromiso. "Fue un partido de esos en los que intentamos poner jugadores que no venían jugando o tenían menos minutos. Así y todo, teníamos que encarar el partido con la seriedad que correspondía, para que los que no venían jugando muestren que están para ser tenidos en cuenta", señaló el entrenador.

El técnico también analizó el rendimiento del equipo: "El gol vino rápido y el primer tiempo fue bueno. Sin generar tanto y con un poco de falta de creatividad, metimos el segundo gol. El rival venía sin mucha competencia y el partido estuvo a nuestro favor, pero ellos se defendieron bien. Faltó creatividad para resolver y el segundo tiempo pasó como si nada. Fue de mayor a menor, no terminamos de redondear algunas cosas buenas que hicimos en el primer tiempo".

Ahora, con el pase asegurado a los 16avos de final, River se medirá ante San Martín de Tucumán, en busca de seguir avanzando en el certamen.