"Massa anticipó en campaña, el ajuste feroz, la pérdida del empleo y la timba financiera de Milei"

Pablo Mirolo visitó los estudios de Radio Panorama y aseguró que desde el Frente Renovador apuestan a construir una alternativa "para ponerle límites al gobierno de un autócrata como Milei".

Hoy 13:42

Este jueves, Pablo Mirolo visitó Radio Panorama ocasión en la que se refirió a la actualidad del Frente Renovador en Argentina, partido que apuesta a convertirse en una alternativa durante las elecciones legislativas y también de cara al 2027 bajo el liderazgo de Sergio Massa, pero también del complicado presente de la ciudad de La Banda, de la que supo ser intendente durante dos mandatos.

Comentó que este fin de semana "hemos tenido un encuentro del Frente Renovador en Buenos Aires que es resultado de un trabajo que se extendió durante todo el 2024. En esta nueva etapa me ha tocado ser el coordinador federal, trabajando en las distintas provincias en el armado jurídico y político del Frente Renovador junto a Diego Giuliano. Este congreso pone en escena nuevamente al partido en el escenario político".

Mirolo destacó que si bien Sergio Massa, se mantuvo en el ostracismo político tras las presidenciales "estuvo muy activo, pero ha sido muy prudente tras haber sido protagonista en la última etapa del Frente de Todos, cuando tuvo que ser ministro de Economía sosteniendo al gobierno en un momento complicado del país y luego sino siendo candidato a presidente".

"Massa anticipó todo esto en campaña" dijo, sobre la actualidad nacional. "el ajuste feroz, la pérdida del empleo y apostar a un sistema que solo piensa en la timba financiera y no en lo productivo del país. Sin embargo se dejó pasar un tiempo y ahora el partido está consolidado a nivel nacional y federal. Apostamos a la unidad del campo popular para brindar una alternativa concreta al electorado que nos permita armar una nueva mayoría de cara al 2027 incluyendo otros sectores que quedaron expulsados ante la llegada de esta nueva derecha, donde hay quienes no se ven reflejados por la figura de Javier Milei", señaló.

Mirolo consideró que la misión del partido es "ponerle un limite al gobierno de un autócrata como Milei. Se le ha firmado un cheque en blanco al FMI con un ministro que ha demostrado ser un endeudador serial y con una ministra de seguridad que parece tener carta blanca para hacer lo que sea (...) el gobierno de Alberto Fernández puede haber tenido sus errores, pero nunca fue en contra de los jubilados o de la educación pública. Tenemos la responsabilidad de defender estas banderas y dejar de lado los personalismos para tratar de tener un armado lo más amplio posible que nos permita ser una opción competitiva en el 2025 y en el 2027".

La actualidad de la ciudad de La Banda

Con experiencia frente al municipio de La Banda, Mirolo se refirió además al presente de la ciudad, que actualmente tiene al frente de la intendencia a Roger Nediani quien supo declarar su descontento con el Frente Renovador. "Todo el mundo sabe que nuestro espacio junto a Libres del Sur es quien propuso que él sea candidato; y mis dos gestiones le dieron el plafón político y electoral para que pueda gobernar la ciudad de La Banda. Él unilateralmente ha tomado la decisión de empezar a tener un recorrido nuevo y salir del partido, nunca fue expulsado, por el contrario. Nos sentimos sorprendidos cuando nos enteramos".

"Dijo que quedó solo después de una elección nacional, lo cual me pareció ridículo, porque a mí me tocó ser intendente cuando Massa perdió la elección y seguí formando parte del espacio. Me duele mucho lo que viene pasando en La Banda, que todo ese trabajo de gestión se haya perdido. Cuando dejamos el municipio estaba ordenado, con tres planillas de sueldo con reservas para que trabaje normalmente, los empleados tenían la tranquilidad de cobrar sus sueldos como corresponde. Eso hoy no pasa, es un municipio que permanentemente tiene que estar explicando su situación financiera. La Banda era noticia por la tranquilidad política y financiera que no había tenido durante años", apuntó.

Finalmente, y consultado en torno a si volvería a ser candidato a intendente de La Banda indicó que "estamos habilitados legalmente, existe la posibilidad, pero este año tenemos que presentarnos como una alternativa política en Santiago del Estero".