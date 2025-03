La hija de Elon Musk no duda de las provocaciones de su padre: "Definitivamente hizo el saludo nazi"

Vivian Jenna Wilson, distanciada de su papá al punto de haber renunciado al apellido, criticó al magnate por su radicalización ultraderechista, contexto en el que no desentona el saludo nazi.

Hoy 08:11

Vivian Jenna Wilson, hija mayor del magnate Elon Musk, dijo en una entrevista que se sentía obligada a expresarse acerca de los derechos de las personas trans en Estados Unidos, sobre todo en un momento como este, en el cual la comunidad es uno de los blancos de ataque preferidos del presidente Donald Trump. En relación a su padre, dijo que “definitivamente [hizo] el saludo nazi” en dos de los encuentros que tuvieron lugar en la Casa Blanca, durante los cuales, según Wilson, su padre desplegó parte de su “caricaturismo malvado”.

En una entrevista con la revista Teen Vogue, que fue la segunda vez en la que Vivian se expresó públicamente y a través de un medio de comunicación contra su padre, Wilson, de 20 años, dijo que las cosas que Musk viene haciendo como aliado de la administración de Donald Trump le resultan “fucking cringe”, es decir, que le generan una profunda vergüenza ajena.

“Lo del saludo nazi fue una locura. Deberíamos poder llamar ‘higo’ al ‘higo’, así que vamos a llamar al saludo nazi como lo que fue”, dijo Vivian, quien llegó incluso a cambiar su apellido para desvincularse lo más posible de su padre.

Hacia fines del año pasado, Elon Musk contó en un podcast su versión sobre cómo se siente afectado por la identidad de género de su hija. El contexto fue una entrevista que le dio al psicólogo ultraconservador Jordan Peterson, en la que discutieron asuntos que iban desde la imaginería cristiana hasta la ingesta de carne. Entre todos esos temas, las expresiones que tuvieron mayor circulación fueron las que hizo sobre su vida personal, específicamente, sobre la relación con su hija.

En 2022, Vivian Wilson presentó una petición para cambiar su nombre y apellido porque, como dijo, “ya no vivo ni deseo estar relacionada con mi padre biológico de ninguna manera”. El mismo Musk reconoció que su imposibilidad de aceptar la identidad de género de su hija lo condujo a tomar posiciones cada vez más extremas respecto a lo que una parte de las derechas norteamericanas llama “ideología woke”, un paraguas en el que entran desde las teorías elaboradas hasta cualquier opinión a favor de la ampliación de derechos de sectores históricamente relegados, ya sea por cuestiones raciales, de género, de clase, etc.

En aquella conversación con Jordan Peterson, Musk explicó hasta qué punto el rechazo total (y la transición de género) por parte de una de sus hijas jugó un papel enorme en la radicalización de su derechismo. En ese entonces, en aquel podcast, Musk dijo que había sido engañado para firmar unos documentos que autorizaban a Vivian Wilson, que por ese entonces tenía 16 años, a recibir un tratamiento hormonal. “Yo perdí a mi hijo, esencialmente. Lo llaman ‘deadnaming’ por un motivo. La razón por la que lo llaman ‘deadnaming’ [‘nombre muerto’ es una expresión que las personas trans suelen usar para referirse al nombre que tenía antes de transicionar] es porque tu hijo está muerto”, dijo Musk, y agregó que esa experiencia lo hizo prometer que “destruiría el virus woke, y en eso estamos trabajando”.

En una entrevista anterior, Vivian Wilson ya había dicho que Musk había estado mayormente ausente en su vida y que había sido frecuentemente cruel con ella por mostrar rasgos y comportamientos usualmente asociados a lo femenino mientras crecía. En 2022, Wilson se presentó en un tribunal de California para remover oficialmente el apellido de su padre de su documentación.

Dijo ante la corte: “no quiero relacionarme más con mi padre biológico de ningún modo”. "Era frío. Se enoja con facilidad. Es indiferente y narcisista", declaró.

“Sufría constantes crisis nerviosas en medio de la clase. No podía aguantar el día a día. No quería despertar, no quería hacer nada. Solo quería pudrirme, prácticamente. Pensaba: ‘No puedo con esto’”, dijo Wilson, que actualmente asiste a la universidad en Tokio. “Si sigo encerrada en el clóset, esto me llevará por un camino muy destructivo”, afirmó sobre su experiencia personal para explicar por qué se siente comprometida con los problemas que enfrentan las personas trans en su país, en tanto blanco de los discursos de odio oficiales.

“Hay mucha ‘villanización’ en torno a eso, y me gustaría realmente generar conciencia acerca de los cuidados y la salud para las personas trans que son adolescentes y todavía no han alcanzado la mayoría de edad”.

“Quizás deberíamos dejar de demonizar a estos niños o a las personas que los rodean y que solo intentan ayudarlos a sentirse cómodos consigo mismos”. Con esto, Wilson hizo referencia a un contexto de retroceso de derechos por parte de su comunidad: desde que Trump asumió como presidente, firmó resoluciones que prohíben a las personas transgénero involucrarse en el servicio militar y participar en competencias deportivas en categorías femeninas.

Más allá de los testimonios sobre la crueldad que ejerce con su hija, que no lo quiere ver desde hace años, las contribuciones del multimillonario dueño de Tesla al frente del Departamento de Eficacia Gubernamental (DOGE) --aunque el gobierno de Estados Unidos asegure que es apenas un asesor-- a la propagación del odio son mucho más profundas. Es un soldado en la primera línea de la “batalla cultural” contra el progresismo en todas sus formas, con saludo nazi incluido.

Su aporte más útil en ese sentido probablemente sea haber comprado Twitter con el argumento de preservar la libertad de expresión, pero haber hecho todo lo contrario: amplificar “el derecho al posteo” de las voces más reaccionarias.

Y no se trata de una sensación, sino que está documentado. El Centro para Contrarrestar el Odio Digital (CCOD) publicó informes que relatan el aumento del contenido racista, antisemita y misógino en X. En junio de 2023, el CCOD, organización con sede en el Reino Unido, informó que, después de que Musk adquiriera la red social, el sitio "dejó de actuar ante el 99 por ciento de los comentarios odiantes publicados".