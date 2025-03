Con críticas y propuestas: Cristina Kirchner expuso 11 definiciones sobre la educación pública

Durante su discurso en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, la expresidenta abordó el “malestar” del sistema educativo y sugirió premiar adecuadamente a los docentes que se esfuerzan por mejorar la educación.

Hoy 18:36

“Tenemos que reformular un nuevo Estado. Así como está, no sirve”, definió Cristina Kirchner, durante su exposición este sábado en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), en el marco del Congreso Educativo nacional. Después de cuestionar duramente el rumbo del Gobierno, la expresidenta presentó sus ideas con reformas a la educación, con un discurso crítico sobre el funcionamiento del sistema educativo.

Como dejó traslucir en otros actos, la presidenta del PJ nacional volvió a proponer una “nueva estatalidad” para evitar que crezcan los impulsores de la “destrucción y eliminación del Estado”, en alusión al proyecto libertario de Javier Milei.

“No hay que ser como el avestruz. No tenemos que esconder la cabeza. Tenemos que levantarla, asumir los problemas que tenemos, aún cuando sean difíciles, problemáticos y endiablados”, exhortó, al introducir su visión en base a un texto del Congreso, que se titula “Repensar la escuela y la enseñanza frente a los nuevos desafíos, en clave de pensar una nueva estatalidad en materia educativa”.

Acompañada en la mesa por la legisladora porteña María Bielli, y Susana Reyes, fundadora de la escuela Isauro Arancibia, a CFK la escuchó un público afín de docentes, profesores, estudiantes y militantes. Probablemente, muchos de los cuales defienden el status quo de las instituciones educativas. A ese sector de propios, les instó evitar “ignorar la realidad”, “no para aceptarla, sino para transformarla”.

Las críticas

1) El “malestar” con la educación pública

Según CFK, hay un malestar compartido en las tres pilares de la escuela pública: padres, docentes y niños. En un intento de síntesis, esbozó: “Hay malestar en las familias, porque los chicos no tienen clases todos los días o porque los colegios no están bien equipados, no están conservados o no son buenos. Hay malestar en los docentes, porque los padres no le ponen límites y horarios a los jóvenes para estar con los aparatos o tablets, o porque no hay respeto en el aula”. También apuntó al descontento de los adolescentes, que sienten que “el viejo sueño argentino de la educación como pasaporte al progreso ha dejado de existir”.

“Hay malestar en todas partes y tenemos que asumirlo y reconocerlo. Me parece que esto es el tema central”, pidió.

2) La federalización del sistema educativo en las provincias

Kirchner vinculó el deterioro de las instituciones educativas al impacto de las reformas del gobierno de Carlos Saúl Menem, en los años noventa, que “federalizó“ el sistema educativo, a partir de la descentralización de la gestión y los recursos del área a las provincias.

Sobre este punto, criticó con énfasis la transferencia de las escuelas, al calificarla como una medida “fiscalista” que “fragmentó profundamente el sistema de formación docente”. “Los pibes de la Puna o de la Patagonia tienen el mismo derecho que los de la Ciudad de Buenos Aires”, ejemplificó.

3) El empleado público como “privilegiado”

Otro eje sensible que abordó fue la percepción social sobre los trabajadores estatales, entre ellos, los educadores del Estado. En su exposición, la exmandataria consideró que el “el trabajador formal o informal” del sector privado “siente que el empleado público es un privilegiado”. “Es duro, pero no deja de ser cierto”, planteó.

“Primero, -argumentó CFK- porque (el empleado público) tiene estabilidad, cosa que no le pasa a ningún trabajador en el sector formal o informal. Segundo, porque siente que puede tener carpetas médicas o cosas que no tiene el sector privado. Tenemos que hacernos cargo de esto, porque la gente que alguna vez inclusive disfrutó de esto no le interesa que sean empleados públicos. Y el gobierno se regocija en esa crueldad”.

En ese marco, pidió reconocer que al Estado lo tomó “una suerte de burocracia que permite que haya un clivaje con ese discurso antiestado”.

4) Las licencias

Fue apenas un comentario al pasar. En otras ocasiones, CFK se pronunció con mayor contundencia con cierto reproche al sistema de licencias laborales de los docentes. En un pasaje anecdótico sobre las maestras que tuvo en su infancia, Cristina Kirchner recordó a una docente, “la turca Carmen”, que “fue la única vez que tuve suplente porque quedó embarazada” la profesora titular.

“Después, nunca más. Se entiende: no tuve nunca suplentes, siempre titulares”, insinuó, acerca de la rotación de maestros y profesores que hay en el actual sistema educativo.

5) Un sistema sin preparación para la caída demográfica

En otro pasaje, Kirchner también hizo referencia a la caída demográfica y su impacto en el sistema previsional, y el desfasaje que tendrá la educación frente a la disminución de la natalidad y el envejecimiento de la población.

“Es una que nos va a afectar en los jardines de tres y cuatro años, pero fundamentalmente vamos a tener menos trabajadores en actividad que puedan sostener el sistema previsional. Hay una caída demográfica -que no tiene que ver con la moratoria- que es un fenómeno global por la caída de la natalidad. Necesitamos que la población económicamente activa aumente la productividad con valor agregado, con innovación tecnológica, para poder sostener a los mayores. En la Argentina, tenemos una ventana hasta el 2035. A partir de ese año, vamos a tener una población más grande (de adultos mayores) que jóvenes”.

Las propuestas

1) Premiar al docente “que trabaja”

En la intervención, mencionó como otro eje la necesidad de repensar la carrera docente, con criterios de esfuerzo. “Tiene que haber un mérito y un premio a la capacidad. Tiene que haber un premio al maestro que va todos los días a trabajar, esto es así. Se llama premiar el esfuerzo”, esbozó. “¿Qué puede haber más peronista que premiar a los que trabajan todos los días y se rompen el alma?“, interpeló, y sugirió evitar que el ”docente se quiera ir del grado porque tiene un mejor sueldo al cargo directivo".

2) Una carrera meritocrática para formar directores

En su análisis, y vinculado con el punto anterior, CFK subrayó la importancia de construir una carrera docente meritocrática para los directores, que sea diseñada por el Estado nacional, con el fin de compensar la fragmentación en la formación de los sistemas educativos provinciales.

“Tenemos que comenzar a ver cómo podemos tener una carrera docente y una carrera directivos. Porque, en definitiva, hoy para poder llegar a un cargo directivo, que significa mejor sueldo, hay que dejar transcurrir solo el tiempo, además de algunas capacitaciones. Y esto no está bien, tiene que haber un mérito y un premio a la capacidad”, insistió la exmandataria.

Sobre este aspecto, Cristina Kirchner citó el caso de las universidades nacionales en los Estados Unidos, donde a veces hay ganadores de Premio Nobel dando clases, pero que no son los que dirigen esas instituciones. “Por ahí tienen a un Licenciado en Administración preparado para liderar grupos humanos como rector. Porque conducir un grupo no es una cuestión pedagógica. Conducir un grupo es una cuestión de liderazgo, de relaciones humanas, de preparación y de aptitudes naturales. Tenemos que indagar y ver cómo vamos por ahí también”, describió.

Según su opinión, la formación de los cuadros directivos educativos “lo tiene que garantizar el Estado nacional, a través de los Institutos Nacionales de Formación Docente”, a partir de “un solo instituto” como la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), el organismo que evalúa la calidad de la educación universitaria. “La CONEAU logró que la Universidad argentina fuera un ejemplo y fuera defendida en la calle”, destacó.

3) Garantizar la jornada completa en zonas vulnerables

En otra dimensión del tema, Kirchner abogó por implementar la jornada completa en las escuelas, especialmente en los distritos más empobrecidos del país.

“Tenemos que ir a una escuela de jornada completa en serio, pero empezar masivamente en los sectores más vulnerables”, remarcó. “Nosotros tenemos que sacar a los pibes de la calle. El próximo gobierno, después de este desastre, tiene que sacar a los pibes de la calle. Muchachos, si no los sacamos en las barriadas populares, a los pibes se los lleva el narco. Hoy se lo está llevando el narco ante nuestros ojos y narices”, expuso.

Y continuó: “Tenemos que lograr una escuela en donde el pibe desayune, almuerce y meriende después a su casa. Pero esa escuela tiene que empezar en los sectores más vulnerables y si nos falta infraestructura, utilizar lo de la escuela comunitaria”.

4) “Dualizar” el nivel medio

Otro aspecto que se abordó es la importancia de integrar tanto al sector privado como al sistema universitario y científico, pero con un formato de “dualización” del nivel medio. Esto implica ofrecer instituciones educativas orientadas tanto a la formación académica universitaria como al mercado laboral.

“Un secundario para los que tengan continuidad universitaria, y un secundario para que estén preparados para afrontar el mundo del trabajo”, graficó CFK. Con ese esquema, recordó que la última cifra de desocupación, que fue del 6,4%, es más que el doble entre los 14 y los 29 años, con el 13,1% de desempleo. “Son todos jóvenes, muchos jóvenes varones que votaron a este gobierno”, deslizó. “La cifra de jóvenes desocupados es tres veces superior a la de los adultos de 29 a 64 años. Este es el mundo que tenemos y el mundo que viene, y esto va a tender a agravarse”, insistió.

“Con lo cual -continuó- también esa escuela secundaria con salida laboral va a tener que pensar los jóvenes en cuidados para la salud, en cuidados para la tercera edad, porque la economía de cuidado de la gente mayor también va a ser una gran actividad”.

5) Una nueva ética digital

El desarrollo de una ética digital también ocupó otro lugar destacado en su exposición. Kirchner se refirió a la capacitación tecnológica como fundamental para transformar a los niños y adolescentes como “creadores” y “productores” de contenido digital.

“Lo veo con mis nietos. Son consumidores digitales. Tenemos que preparar al colegio para que convierta a esos consumidores en creadores, productores y desarrolladores digitales de manera tal de que puedan desarrollar una economía digital”, definió. “No hay que negarlo, hay que fijar parámetros y protocolos de utilización” de la tecnología, insistió. “Todo lo que ustedes quieran. Pero no podemos ignorar el peso específico y el futuro inmediato en materia digital que podemos lograr para los pibes”, resaltó.

6) Relación de las escuelas con la comunidad

En otro tramo, la expresidenta propuso “una nueva arquitectura institucional” de la escuela con el tejido comunitario. “La escuela tiene que salir de la escuela”, ilustró. “Esto no significa que los 60.000 establecimientos educativos estén obsoletos, pero no puede terminar el proceso educativo únicamente en el perímetro del colegio”.

Sobre este punto, resaltó que hay “otras vivencias” como los clubes, sobre los que quedó demostrado su valor en la solidaridad desplegada en la última inundación en Bahía Blanca. “Aprovechemos el rol de los clubes y las organizaciones no gubernamentales en el tejido social”, dijo.

Como es habitual, CFK reivindicó las gestiones de los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015. “Toda la gestión de los 12 años y medio estuvo enfocada, entre otras cosas, a la reconstrucción del sistema público de educación”, afirmó, y repasó algunas medidas, como la creación de 19 universidades nacionales, la puesta en marcha del programa Conectar Igualdad, la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral y la obligatoriedad del nivel secundario a partir de 2006, o el programa Raíces, que permitió el regreso de 1.299 científicos al país, así como el crecimiento del presupuesto educativo, que alcanzó el 6% del PBI en 2015. “Los gestos de un gobierno también son importantes”, dijo.

Sin embargo, insistió que para el mundo que viene “tenemos que estar preparados y como estamos organizados no servimos”. “Creo no solamente que lo podemos hacer, sino que lo debemos hacer. Yo confío mucho en que docentes, alumnos, científicos, y empresarios puedan abordar este tema y construir una propuesta diferente”, dijo. Y cerró su intervención con una frase atribuida a un proverbio chino, “para disgusto de Donald Trump y (el secretario de Estado) Marco Rubio”, que ayer prohibieron su ingreso a los Estados Unidos por las causas de corrupción. “Si haces planes para un año, planta arroz. Si haces planes para dos lustros, planta árboles. Si los haces para toda una vida, educa a una persona”, concluyó.