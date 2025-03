Guillermo Francos habló sobre el paro de la CGT: "No tiene ninguna lógica"

El Jefe de Gabinete criticó la medida de fuerza y apuntó contra Cristina Kirchner: "No dijo nada nuevo más que las agresiones a Milei".

Hoy 01:17

Después de que la CGT anunciara un paro general para el 10 de abril, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, calificó la medida como "absolutamente ridícula" debido al contexto económico del país. También se refirió a la restricción de Cristina Kirchner para ingresar a Estados Unidos, señalando que "es una causa que se inició hace mucho tiempo".

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En relación con la disputa entre la ex presidenta y Javier Milei, Francos sostuvo: "Cristina Kirchner tiene una doble condena ratificada por la Cámara y varios procesos abiertos". Además, cuestionó su actitud hacia el mandatario: "Lo viene tratando de una manera desubicada, y por eso Milei la llama 'Che Cristina' cuando sale la notificación del Departamento de Estado de EE.UU.".

En declaraciones a Radio Mitre, Francos fue contundente contra Kirchner: "No dijo nada nuevo más que las agresiones a Milei". Sobre la decisión del gobierno de Donald Trump, afirmó: "Ha considerado que tenía que imponer esta sanción. Mucho más que eso no se puede decir".

En cuanto al acuerdo con el FMI, el funcionario explicó: "No tengo los montos y los detalles más que el DNU que aprobó el Congreso esta semana". Y agregó: "Todo lo que permite sanear el balance del Banco Central es importante, pero no puedo hablar de una suma concreta. Esto es clave para alcanzar el fin del cepo".

Sobre la estrategia del Gobierno, Francos afirmó: "No importa el momento, si es antes o después de las elecciones. Lo que interesa es salir del cepo cuando estén las condiciones". Además, destacó que "el Presidente tiene claro por qué lo votaron, para bajar la inseguridad y la inflación" y subrayó que el principal objetivo es "ganar las elecciones de octubre para sumar legisladores".

El paro de la CGT y el rechazo del Gobierno

Respecto a la medida de fuerza de la CGT, Francos criticó: "Es difícil entender una huelga que nadie esperaba". Y remarcó: "No hubo violencia en la marcha anterior, solo se garantizó el orden público".

También se refirió al impacto de la medida: "El paro no tiene apoyo popular, no tiene acompañamiento social y no tiene ninguna lógica". Además, comparó con la gestión anterior: "A Alberto Fernández no le hicieron ningún paro y dejó una situación tremenda".

Por último, Francos señaló: "La CGT tiene que aportar soluciones para formalizar a la mitad de los trabajadores argentinos y evitar que los empresarios enfrenten juicios laborales injustos. Hay que modernizar el sistema, no llamar a una huelga".