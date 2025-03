Entre Ríos: discutió con una mujer y terminó asesinado a balazos

Los investigadores lograron dar con el arma homicida y avanzan con la pesquisa para dar la imputación. Según los testigos, habría estado cuidando la casa en la que finalmente lo mataron.

Hoy 08:29

Un hombre fue asesinado este último domingo tras recibir al menos tres disparos de arma de fuego en el interior de una vivienda ubicada en el barrio El Trébol de la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Francia y Pedro Londero, una zona residencial al sur de la capital entrerriana. La causa está en manos del fiscal Leandro Dato, quien ordenó una serie de medidas urgentes, entre ellas, el traslado del cuerpo a la morgue judicial de Oro Verde para la correspondiente autopsia.

La víctima sería un hombre de aproximadamente 30 años, cuya identidad aún no ha sido confirmada por las autoridades. Según se supo, no residía en el barrio y no portaba documentación al momento del crimen, por lo que se aguarda el resultado de los exámenes forenses para establecer su identidad.

Testigos indicaron que la víctima habría estado cuidando la vivienda en la que fue asesinado. Algunos vecinos mencionaron que su nombre era Alejandro, según informó el portal del diario Uno de Entre Ríos.

De acuerdo con las primeras versiones recopiladas por los investigadores, antes del ataque se produjo una discusión entre la víctima y una mujer, cuya identidad y rol en el hecho aún están siendo investigados.

Minutos después, entre dos y tres personas ingresaron a la vivienda y comenzaron a disparar. Al menos tres impactos de bala fueron los que terminaron con la vida del hombre, según informaron fuentes policiales a medios locales.

La División Homicidios estuvo trabajando en la recolección de pruebas dentro de la vivienda, mientras que peritos forenses analizan rastros balísticos y otras evidencias que podrían aportar datos sobre el tipo de arma utilizada y la dinámica del hecho.

En horas de la tarde-noche del domingo, la Policía de Entre Ríos, en conjunto con la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Paraná, logró detener a un sospechoso. Se trata de un joven identificado como Brian Esteban Nicolás Romero, de 24 años, quien vive a escasos metros del lugar donde ocurrió el crimen. Según fuentes de la investigación, el arresto se concretó tras la recolección de testimonios y otros elementos que lo vincularían con el hecho.

El detenido fue trasladado a la sede de Homicidios, donde quedó a disposición del fiscal Dato. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre su declaración o sobre si tenía antecedentes penales. La fiscalía también investiga la participación de otros posibles involucrados, dado que al menos tres personas habrían ingresado a la vivienda al momento del ataque.

La identidad de la víctima sigue siendo una de las principales incógnitas del caso. Por el momento, solo se cuenta con referencias aportadas por vecinos, pero no existe documentación que permita establecer su nombre completo ni otros datos filiatorios. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Oro Verde, donde se realizarán estudios dactiloscópicos y genéticos para intentar determinar su identidad.

En el marco de la investigación y según informó el portal El Once, este lunes en horas del mediodía, efectivos de la Dirección de Investigaciones e Inteligencia Criminal realizaron un procedimiento al costado de la vía del tren, a unos 25 metros de la casa del detenido.

Entre los pastizales, lograron encontrar el arma utilizada para cometer el crimen, una pistola, calibre .22 LR, marca Colt, modelo Target, con cargador colocado sin cartucheria.