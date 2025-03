La reveladora carta que le envió Anthony Hopkins a Bryan Cranston tras ver Breaking Bad completa

El actor británico pasó dos semanas en aislamiento viendo cada episodio, impactado por la serie, antes de escribir un mensaje inesperado que reveló su profunda admiración por el protagonista.

Hoy 12:47

En 2013, semanas después de que el episodio final de Breaking Bad sacudiera a millones de espectadores, el actor Anthony Hopkins, de 75 años, dos veces ganador del Oscar, se encerró en su casa de Malibú.

Durante dos semanas, vio cada capítulo, desde el primero hasta el último, sin interrupciones, en un maratón compulsivo.

Hopkins había quedado impactado. Pero no se limitó a comentarlo en una entrevista o en alguna entrega de premios.

Decidió escribir una carta, en tono íntimo y directo, dirigida a Bryan Cranston, protagonista de la serie.

Según relató Vanity Fair, Hopkins se contactó con Cranston a través de Jeremy Barber, agente de la United Talent Agency que representa a ambos actores.

La carta, que luego fue publicada íntegramente por Steven Michael Quezada, quien interpreta a Steven Gomez en la serie, en su perfil de Facebook, recorrió los medios internacionales como un testimonio inesperado, íntimo y profundamente elogioso de una figura consagrada hacia otra. Hopkins no se guardó nada.

Esta es la carta completa de Anthony Hopkins a Bryan Cranston:

“Querido señor Cranston,

Quería escribirle este email, así que le contacto a través de Jeremy Barber; creo que ambos estamos representados por UTA. Gran agencia.

Acabo de terminar una maratón de Breaking Bad, desde el primer capítulo de la primera temporada hasta los últimos ocho de la sexta (descargué la última temporada de Amazon). Un total de dos (adictivas) semanas.

Nunca había visto nada parecido. ¡Brillante!

Su interpretación como Walter White es la mejor actuación que he visto nunca.

Sé que hay mucho peloteo y mierdas varias en este negocio, así que casi he dejado de creer en nada, en realidad.

Pero este trabajo suyo es espectacular, absolutamente increíble. Lo más extraordinario es el poder evidente de todos los miembros de la producción. ¿Cuántos fueron? ¿Cinco o seis años? Cómo productores (usted mismo entre ellos), guionistas, directores, directores de fotografía... todos los departamentos, cásting, etc. consiguieron mantener disciplina y control de principio a fin es (eso que tanto se dice) impresionante.

Lo que empezó como una comedia negra desciende por un laberinto de sangre, destrucción e infierno. Fue como una gran tragedia jacobina, shakespeariana o griega.

Si le es posible, podría hacer llegar mi admiración a todo el mundo (Anna Gunn, Dean Norris, Aaron Paul, Betsy Brandt, R.J. Mitte, Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Steven Michael Quezada... todos, todos dieron lecciones magistrales de actuación). La lista es interminable.

Muchas gracias. Este tipo de trabajo/destreza es escaso y, cuando ocurre de vez en cuando, como en esta épica obra, restituye la confianza.

Usted y todo el reparto son los mejores actores que he visto nunca.

Eso podría sonar como una gran cantidad de peloteo. Pero no lo es. Es casi medianoche aquí en Malubú y me he sentido obligado a escribir este email.

Enhorabuena y mi más profundo respeto. Es usted un actor verdaderamente genial.

Atentamente,

Tony Hopkins”

La carta, además de contener una dosis excepcional de admiración, muestra el respeto de un actor con una formación clásica hacia una obra televisiva que, en sus palabras, se transformó “como una gran tragedia jacobina, shakesperiana o griega”.

Según Vanity Fair, Cranston no respondió públicamente a la carta en ese momento, algo que los medios atribuyeron a que estaría ocupado “imprimiendo mil copias del correo en la imprenta más cercana y usándolas como carta de presentación”.

El gesto de Hopkins, alejado de toda estrategia publicitaria, fue interpretado como una muestra genuina de respeto entre artistas. Un mensaje enviado a medianoche desde Malibú que se convirtió en una de las cartas más célebres escritas entre actores de televisión y cine contemporáneo.