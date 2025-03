Desclasificarán archivos de la dictadura militar en Argentina: "Conocer la verdad es clave para evitar que la historia se repita"

El Gobierno nacional determinó la apertura de los archivos de las Fuerzas Armadas con el objetivo de esclarecer responsabilidades en la lucha contra la subversión.

Hoy 14:47

Esta medida podría ayudar a determinar el paradero de los desaparecidos, según afirmó la investigadora y docente Rocío Carreras en diálogo con Noticiero 7.



“Se viene pidiendo hace años que se desclasifiquen los archivos para poder encontrar realmente a los responsables y reconstruir el trayecto de las víctimas que seguimos buscando. Además, es fundamental identificar las vinculaciones con el sector civil, que tuvo un papel clave en que esto ocurriera”, afirmó Carreras.

Desde la comunidad universitaria expresaron preocupación por el avance de discursos de odio y negacionistas que, según advierten, afectan el pensamiento crítico y promueven políticas de exclusión.

“En estos 49 años, proponemos que la memoria nos una. Debemos recordar los hechos que nos llevaron a esta democracia y fortalecerla con un pueblo activo, solidario y participativo”, agregó la docente.

Carreras también destacó que las marchas en todo el país han enviado un mensaje claro: “la sociedad no quiere que se repitan esos hechos trágicos que aún nos dejan deudas. Todavía hay 30 mil desaparecidos que no recuperamos, niños y niñas apropiados que no recobraron su identidad. La mayoría de la sociedad es contundente: queremos que continúen los juicios por delitos de lesa humanidad y que se encuentren a los responsables”.

En este contexto, la decisión del Gobierno de desclasificar los archivos representa un paso fundamental para que los juicios sigan avanzando y se pueda identificar cómo se estructuró el accionar represivo de la dictadura.

“Estas atrocidades permitieron instalar un modelo económico que hoy se intenta reinstalar. Conocer la verdad es clave para evitar que la historia se repita”, concluyó Carreras.