Jorge Salvatierra tras su continuidad en Independiente de Beltrán: "confío en mis jugadores para darle pelea a cualquiera"

Hoy 15:39

Tras el retorno a los entrenamientos, el entrenador de Independiente de Beltrán, Jorge Salvatierra, se refirió al presente del Rojo, a días del arranque de la Liga Santiagueña de Fútbol.

"Trataremos de ser protagonista y de llegar a los más alto posible con la base del año pasado, ya que hicimos una campaña aceptable. Si se puede hacer un poco más mejor, es la idea y el objetivo que tenemos", abrió el entrenador.

Además el DT., agregó: "estamos trabajando para que los chicos se sientan bien, la mayoría son jóvenes y vamos a llegar bien para el comienzo del campeonato", comentó.

Respecto a los demás competidores, Jorge Salvatierra, expresó: "veo como se están reforzando los otros equipos a los que nos vamos a enfrentar, pero yo confío en mis jugadores para darle pelea a cualquiera que enfrentemos. Si nos toca jugar con Unión Santiago, Central Argentino o Sportivo Fernández, trataremos de estar a la altura", señaló.

Por último se refirió a su continuidad en el elenco santiagueño: "me siento contento porque había decidido no dirigir más, años que estoy en el fútbol pero la comisión nueva que entró me pidió que dirija por la situación del país. Me siento contento y con toda la confianza para tratar de sacar a Independiente adelante", sentenció.