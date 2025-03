Así lo consideró en su columna para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados.

Hoy 09:57

Este jueves, el licenciado Osvaldo Granados se refirió en su columna que se emite a través del aire de Radio Panorama a la actualidad económica del país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Al respecto, el especialista consideró que "sobran palabras y faltan hechos. Hace más de una semana señalamos que se viene un nuevo mercado cambiario pero no se sabe cuál. Si será flexible, si va a flotar, no se sabe. Ante esto los importadores se adelantan y los exportadores demoran, especulando. Entonces hay que hacer cálculos. No se debería haber anunciado con tanta anticipación que va a haber un nuevo mercado cambiario. Se cree que para el 15 de abril se sabrá. Mientras tanto, el Banco Central vendió ayer 48 millones de dólares".

"¿Qué va a pasar cuando se avance en el acuerdo con el Fondo? No va a cambiar la política económica, se tiene que hacer el acuerdo porque el otro vence y no hay plata para pagar al contado. El acuerdo te baja el Riesgo País y te van a cambiar la nota", agregó.

Granados destacó además que el resto de la economía marca que "cayeron los gastos en alimentos de primera marca, la ropa se vendió menos y las salidas son más acotadas, porque son caras. Lo que mejoró fue la venta de autos y de inmuebles, pero por los créditos".