La CGT provincial apoya la continuidad de la conducción de Zamora: "Nos identifica la gestión de un Estado presente"

El senador Gerardo Montenegro dialogó con Radio Panorama en torno al acto de la CGT local que tendrá lugar mañana y al que asistirá el gobernador de la provincia, al que el sector trabajador apoyará en las próximas elecciones.

Hoy 11:02

Este viernes se llevará a cabo un encuentro de la Confederación General de Trabajo en el club Quimsa, cumpliendo con la carta orgánica del organismo. A la cita asistirá el gobernador Gerardo Zamora a quien el sector sindical y trabajador apoyará de cara a las elecciones de octubre.

El encuentro se realizará "en un marco de unidad" según explicó el senador y secretario adjunto de la CGT local Gerardo Montenegro durante una charla con Radio Panorama. "Durante el Congreso, "vamos a emitir un documento con las apreciaciones de los trabajadores (...) y habrá un fuerte respaldo a la continuidad de unidad provincial que el gobernador Zamora viene llevando desde el 2005 hacia aquí.

"Los trabajadores hacemos un análisis de la situación económica de la provincia y todos los indicadores son positivos. También con respecto al mundo del trabajo. El sector privado atraviesa una situación difícil pero en Santiago hay políticas anticiclicas para morigerar el impacto. Como gremio vemos a otras provincias y en Santiago del Estero con la Mesa de Trabajo se logró contención. Nos identifica la gestión política y económica del Dr. Zamora, con un Estado presente, bien administrado y con superávit fiscal", expresó el líder sindical.

El legislador también valoró la fuerte defensa a la educación pública y gratuita impulsada desde la provincia. "Es una política de estado donde todos somos actores principales, en especial los docentes".

"Los trabajadores somos la fuerza productiva del país, todos somos jefes de familias y tenemos nuestros jóvenes que quieren trabajar y nuestros abuelos que tenemos que contener. Estamos conviviendo con la crisis económica que atraviesa nuestro país", dijo.

Además, se refirió al fuerte ajuste impulsado desde la presidencia de Javier Milei y aseguró que "está impactando negativamente en el trabajo, más allá de las razones que puedan tener quienes administran el Gobierno Nacional. Se ha generado un achicamiento del mercado interno del país y esto tiene como consecuencia que no se generen fuentes de trabajo. Y en el plano de las deudas sociales acumuladas, el Estado prácticamente ha desaparecido para contener esta situación".

"La salida no es el capitalismo financiero, sino el capitalismo productivo que es con quienes los trabajadores nos identificamos. Nosotros respetamos a quienes invierten para que, con el esfuerzo del trabajador, se aporte al crecimiento del país. Hay compromisos sociales que debemos atender para ser un país solidario. Sin embargo los últimos gobiernos tuvieron políticas que desatendieron al trabajador y al sector productivo nacional. Un jefe de familia tiene que tener trabajo, no estar subsidiado sin trabajar porque esto también tiene una consecuencia negativa, como es el ataque a los jubilados, sin respetar a quienes trabajaron por nuestro país. El ajuste no lo tienen que pagar los más débiles", apuntó el legislador.