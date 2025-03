Mel Gibson rodará la secuela de La Pasión de Cristo en agosto de 2025

El director confirmó que The Resurrection of the Christ se filmará en los estudios Cinecittà de Roma y abordará una ambiciosa narrativa que irá desde la caída de los ángeles hasta la muerte del último apóstol.

Hoy 11:05

El rodaje de The Resurrection of the Christ, la esperada secuela de La Pasión de Cristo, comenzará en agosto de 2025. Así lo confirmó Manuela Cacciamani, directora ejecutiva de los estudios Cinecittà de Roma, quien adelantó que la producción utilizará varias salas y escenarios dentro del complejo cinematográfico italiano.

El guion, que ha estado en desarrollo durante siete años, fue escrito por el propio Gibson junto a su hermano Donald y Randall Wallace, con quien ya trabajó en Corazón Valiente y Cuando éramos soldados. En una entrevista con Deadline, el cineasta describió el proceso de escritura como "un viaje intenso" y adelantó que la historia llevará al espectador a escenarios como el Infierno y el Seol.

"Es una película muy ambiciosa. Explora eventos que van desde la caída de los ángeles hasta la muerte del último apóstol", explicó Gibson. "Es un gran desafío, pero vale la pena intentarlo".

El director también confirmó que planea contar nuevamente con Jim Caviezel en el papel de Jesús. Sin embargo, debido al tiempo transcurrido desde la primera película, baraja la posibilidad de utilizar técnicas de rejuvenecimiento digital para algunas escenas, lo que sumará complejidad a la producción.

A diferencia de lo que se especuló en el pasado, todo indica que The Resurrection of the Christ será una sola película. Aunque no hay fecha oficial de estreno, se estima que podría llegar a los cines en marzo de 2026, a tiempo para la Semana Santa.

Mientras tanto, Gibson continúa con otros proyectos. Recientemente estrenó Amenaza en el aire y también se encuentra trabajando en Arma Mortal 5, otra esperada secuela que lleva años en desarrollo.