Nediani firmó un convenio para la construcción de un espacio social y deportivo en el barrio Ampliación Primero de Mayo

Por su parte, Nediani, señaló que "el objetivo es renovar el convenio de comodato para iniciar un proyecto social que será la creación de un espacio de contención y recreación para los 32 clubes que componen esta asociación”.

Hoy 14:20

El intendente Ing. Roger Nediani concretó la firma de un convenio de comodato con la “Asociación Civil Deportiva Ruta 1” con el objetivo de construir un espacio donde se realicen actividades deportivas y sociales en el barrio Ampliación Primero de Mayo.

En la oportunidad, el presidente de la asociación, José Ramón Suarez, manifestó su agradecimiento al municipio bandeño y al intendente Nediani por dar respuesta a un pedido realizado desde la institución que promueve la práctica deportiva para los niños, adolescentes y jóvenes.

Por su parte, Nediani, señaló: “Hoy nos reunimos con representantes de la Asociación Civil Deportiva Ruta 1 y otros dirigentes deportivos de la ciudad de La Banda, con el objetivo de renovar el convenio de comodato para iniciar un proyecto social que será la creación de un espacio de contención y recreación para los 32 clubes que componen esta asociación”.

Asimismo, agregó: “Vienen tiempos nuevos en Santiago del Estero, sobre todo cuando hablamos de política. Creo que debe haber también una cuota de generosidad de cada uno de nosotros a la hora de llevar adelante los proyectos. No nos pasamos en peleas, en críticas y en descalificaciones hacia el otro, no suma eso en nada. Nos proponemos trabajar en conjunto eso es lo que hacemos nosotros aquí, todos los días en el municipio. No le preguntamos a nadie que idea política tiene, trabajamos por un objetivo común que es el bienestar general de todos los bandeños”.

Asimismo se destacó, desde el Departamento Ejecutivo Municipal, el permanente apoyo que se brinda a través de la asistencia de sonido, con espectáculos musicales, como asi también por medio del área de Arquitectura Municipal para el diseño de los nuevos espacios públicos, sociales y deportivos.