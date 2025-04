“No estábamos atrapados”: hablaron por primera vez los astronautas que pasaron 9 meses en el espacio

Los estadounidenses Barry Wilmore y Sunita Williams fueron por 8 días. Explicaron detalles de su prolongada estadía en la Estación Espacial Internacional.

Ya lo habían aclarado cuando estaban en órbita terrestre, a 400 kilómetros de altura y ayer lo volvieron a aclarar en una entrevista televisiva: “No estábamos atrapados en el espacio”, dijeron Sunita “Suni” Williams (59 años) y Barry “Butch” Wilmore (62), los famosos astronautas de la NASA que pasaron una prolongada estadía de 9 meses en la Estación Espacial Internacional (EEI), cuando habían viajado para una experiencia de 8 días.

El 5 de junio de 2024, la cápsula Starliner de Boeing despegó desde suelo estadounidense impulsada por un cohete Atlas V de United Launch Alliance. A bordo iban los astronautas veteranos de la NASA con tres vuelos fuera de la Tierra en su carrera.

¿Por qué quedaron varados 9 meses los astronautas en el espacio?

Lo que debía ser un viaje breve, de prueba y regreso, se transformó en una permanencia de más de 9 meses en el laboratorio orbital, debido a una secuencia en la flamante cápsula que estaba siendo probada con humanos por primera vez.

A eso se le sumaron decisiones operativas complejas, que incluyó integrar a los nuevos visitantes como tripulación corriente que debía pasar varios meses en el espacio, y también una inesperada batalla política en la Tierra, con cambio de presidente de Estados Unidos en el medio.

Así, la estadía de Williams y Wilmore se fue alargando más allá de los 8 días previstos. Mientras los ingenieros de Boeing y la NASA evaluaban los desperfectos, la cápsula Starliner regresó sin ellos a la Tierra el 6 de septiembre del año pasado.

La pareja de astronautas, lejos de mostrarse contrariada, asumió nuevas funciones a bordo y fueron reasignados a la misión Crew-9, donde se integraron con la tripulación y continuaron participando activamente de experimentos científicos, mantenimiento de la base orbital y operaciones generales.

La rutina reemplazó la incertidumbre inicial y jamás se sintieron abandonados o varados. Por eso, pese a la prolongada estadía, nunca se mostraron alarmados.

“La narrativa de estar estancados y abandonados… sí, hemos oído hablar de eso”, reconoció Wilmore en una conferencia de prensa con el entrevistador Bill Hemmer, que les preguntó si se habían sentido atrapados, varados o abandonados.

“Cualquiera de esos adjetivos tiene una definición muy amplia”, dijo Wilmore. “En ciertos aspectos, estábamos estancados, en ciertos aspectos, tal vez estábamos varados, pero según cómo lo plantearon, que nos dejaron y olvidaron en órbita, no estábamos ni cerca de nada de eso en absoluto. ¿Atascados? Bueno, no pudimos volver a casa como lo habíamos planeado. Pero, en general, no estábamos atrapados. Planeamos y entrenamos”, agregó el experimentado astronauta.

En tanto, Williams se mostró reacia a hablar de política. En órbita, dijo que su enfoque estaba únicamente en el trabajo que necesitaba hacer. “Uno se vuelve un poco obtuso… uno hace su trabajo, ¿no?, y entonces no está realmente al tanto de lo que sucede ahí abajo”, sostuvo.

Y agregó: “Odio decir que quizá el mundo no gira en torno a nosotros, pero nosotros giramos en torno al mundo, algo así. Pero creo que estábamos muy concentrados en lo que hacíamos y en intentar formar parte del equipo. Claro, oímos algunas cosas”.

¿Quién es Butch Wilmore?

Barry Eugene “Butch” Wilmore nació el 29 de diciembre 1962 en Murfreesboro, Tennessee, pero se crió en Mount Juliet y ahora vive en Houston, Texas, con su familia. Es licenciado en Ingeniería Eléctrica y tiene una Maestría en Ciencias en Aviación, ambas carreras en la Universidad de Tennessee.

Antes de ser seleccionado por la NASA para integrar su programa de astronautas de la NASA en julio de 2000, era un experimentado piloto de pruebas del escuadrón F/A-18 de la Marina de EEUU, donde completó 21 misiones de combate durante la Operación Tormenta del Desierto, en la Operación Escudo del Desierto y la Operación Vigilancia del Sur sobre los cielos de Iraq, como también en misiones militares en Bosnia. También fue instructor de “prueba de vuelo” de la Fuerza Aérea de la Escuela de Pilotos en Edwards Air Force Base, en California.

Como astronauta ya estuvo en el espacio. En noviembre de 2009 completó una misión de 11 días junto a otras cinco personas en la misión STS-129 a bordo del transbordador espacial Atlantis, donde fue su piloto, con destino a la Estación Espacial Internacional. Además fue el encargado de la comunicación en tierra de la misión STS-135 durante el ascenso y el aterrizaje del Transbordador espacial Atlantis, el último vuelo histórico de la NASA de 30 años del programa del transbordador espacial.

¿Quién es Sunita Williams?

Sunita Williams nació el 19 de setiembre de 1965 y tiene raíces paternas que provienen de Gujarat, en India. Se recibió en 1987 como Licenciada en Ciencias Físicas en la Academia Naval de los Estados Unidos, y en 1995 finalizó una Maestría en Ciencias con especialización en Ingeniería de Gestión en el Florida Institute of Technology.

Williams es capitana de la Marina de Guerra de EEUU con experiencia en pilotar y ser instructora de helicópteros de combate, a bordo del portaaviones “Saipan”. En 1998 fue elegida por la NASA para ser astronauta. En 2015 viajó al espacio y tuvo el récord femenino de estancia más larga allí en una única misión con 195 días, hasta el 11 de junio de 2015, cuando la astronauta italiana Samantha Cristoforetti la superó con una estancia de 200 días en la Estación Espacial Internacional.

La política en el medio del rescate

El tercer astronauta estadounidense presente en la conferencia de prensa de ayer lunes, el comandante de la tripulación 9, Nick Hague, quien regresó a la Tierra con Williams y Wilmore, respaldó a sus compañeros de tripulación.

“La política, en cierto modo, no influye cuando intentamos tomar decisiones operativas. Como comandante, soy responsable de la seguridad de esta tripulación y de que regresen sanos y salvos”, precisó Hague.

El contexto político no tardó en entrometerse. Desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden sugirió que se había requerido de un operativo para traer de vuelta a los astronautas. Elon Musk, fundador de SpaceX, fue más allá: afirmó que se los había dejado “varados” y que él mismo había intervenido para rescatarlos. Trump se sumó con declaraciones explosivas, afirmando haberle ordenado a Musk que “buscara a los dos valientes astronautas”. Sin embargo, los testimonios oficiales de la NASA y de los propios protagonistas contradecían esa versión.

La realidad operativa detrás del regreso de Wilmore y Williams fue muy distinta a lo que se decía desde el terreno político terrestre. La nave Crew Dragon de SpaceX, que los trajo de vuelta, había estado acoplada a la estación por meses como parte de la planificación regular de rotaciones de tripulación.

Joel Montalbano, uno de los líderes de la NASA, lo explicó con claridad: “Hablamos de analizar el clima. Hablamos del equipo de recuperación, la entrega de la tripulación, el tráfico de vehículos que entra y sale de la Estación Espacial Internacional. Así que, al combinar todo eso, elaboramos un plan, en mi opinión, bastante bueno, que los equipos ejecutaron durante los últimos cuatro o cinco días”.

La preparación del vehículo y las condiciones orbitales, no una emergencia improvisada, determinaron los tiempos.

Steve Stich, director del Programa de Tripulación Comercial de la NASA, fue enfático: “Siempre tuvimos un bote salvavidas, una forma de que regresaran a casa”. Lo cierto es que SpaceX ya tenía asignada una cápsula Dragon para traer a la Crew-9 a casa. No hubo una nueva misión, ni tampoco una acción heroica independiente. Lo que sí existió fue una narrativa amplificada en redes sociales y medios, sin fundamento operativo.

Aun así, los astronautas se mantuvieron al margen de la polémica. “No se trata de mí, no se trata de mis sentimientos. Se trata de lo que representa este programa de vuelos espaciales tripulados: nuestros objetivos nacionales”, insistió Wilmore, que junto a Williams destacó el rol del entrenamiento como clave para sobrellevar la prolongación del viaje y adaptarse sin sobresaltos a la nueva dinámica.

Igualmente, Wilmore, como comandante de la misión Starliner, comentó que hubo preguntas que hubiera deseado formular durante el vuelo y que, según él, podrían haber tenido un resultado diferente, así como “algunas deficiencias en las pruebas y en la preparación que no previmos”.

Para aclarar todo lo sucedido en el espacio durante el problemático vuelo inaugural de la cápsula Starliner, los astronautas se reunirán mañana con la dirección de Boeing para brindar su testimonio de primera mano. Toda la experiencia, dijo, fue una curva de aprendizaje familiar para aquellos que tienen “el difícil trabajo en el que todos participamos”.

“No quiero señalar con el dedo. Espero que nadie quiera señalar con el dedo. No queremos mirar atrás y decir: “¡Qué vergüenza!”. Queremos mirar hacia adelante y decir: “Hagamos un futuro aún más productivo y mejor”, afirmó el veterano astronauta.

Lejos de la controversia, también hubo momentos de contemplación y disfrute. Williams, consultada por CNN desde la estación, confesó: “¿A quién no le gustaría pasar tiempo aquí arriba con estas vistas y esta compañía?”.

Su compañero recordó lo más difícil: estar lejos de su familia. “¿Pensé en no estar presente durante el año escolar de mi hija? Claro, pero compartimentaremos las cosas... No puedo permitir que eso interfiera con lo que estoy llamado a hacer en este momento”, comentó.

Cómo fue el regreso a la Tierra de los astronautas

El tan ansiado regreso a la Tierra se produjo el 19 de marzo de 2025. A las 17:57 hora del Este estadounidense, la cápsula Dragon Freedom amerizó frente a las costas de Tallahassee, Florida, tras un descenso limpio y controlado. “¡Amerizaje del Dragón confirmado! ¡Bienvenidos de nuevo a la Tierra, Nick, Suni, Butch y Aleks!”, celebró SpaceX en redes sociales. Los equipos de recuperación actuaron de inmediato, asistiendo a la tripulación en tierra firme.

Ya de vuelta, la readaptación física se convirtió en una nueva etapa del viaje. Williams celebró poder abrazar a su marido y sus perros, mientras Wilmore relató que, en apenas una semana, ya había corrido casi cinco kilómetros.

“Es inconcebible que el cuerpo pueda soportarlo. Pero esta gente nos prepara para situaciones como esta”, destacó, en alusión al equipo médico y de entrenamiento de la NASA.

En tiempos de alta exposición mediática, con redes sociales alimentando rumores y figuras públicas amplificando versiones incompletas, la historia de Wilmore y Williams recuerda el valor de la mesura, el profesionalismo y la cooperación internacional.

A pesar del ruido generado y el debate acalorado producido sobre todo en redes sociales, su travesía quedará en la historia como un ejemplo de adaptación, disciplina y servicio, cumpliendo con su deber y con el objetivo de aportar más experiencia a la vida en el espacio.