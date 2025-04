Milly Shapiro podría interpretar a "Carrie" en la nueva versión de Mike Flanagan

La serie basada en la icónica novela de Stephen King podría contar con la joven actriz de Hereditary en el papel principal.

Hoy 07:27

Según informa World of Reel, Milly Shapiro, conocida por su papel de Charlie en la película de terror 'Hereditary' (2018), está en negociaciones finales para protagonizar la nueva serie de 'Carrie'. Este proyecto contará con la colaboración de Mike Flanagan, quien se desempeñará como productor ejecutivo. Además, Samantha Sloyan ('Hush') también estaría en conversaciones para interpretar a Margaret, la madre de Carrie.

Por el momento, los detalles sobre la serie son escasos. Flanagan producirá junto a Trevor Macy, pero aún no se ha confirmado si también participará en el guion. Sin embargo, según Deadline, pronto se anunciará el equipo de guionistas, lo que sugiere que Amazon está acelerando el desarrollo del proyecto.

Publicada en 1974, 'Carrie' es una de las novelas más influyentes de Stephen King. En 1976, Brian De Palma la adaptó al cine con Sissy Spacek en el papel principal, consolidándose como un clásico del terror. En 2013, la historia tuvo un remake dirigido por Kimberly Peirce y protagonizado por Chloe Grace Moretz.

Mike Flanagan se ha convertido en un referente del terror en los últimos años. Es conocido por crear, escribir y dirigir varias series exitosas de Netflix, como 'The Haunting of Hill House', 'The Haunting of Bly Manor', 'Midnight Mass', 'The Midnight Club' y 'The Fall of the House of Usher'. Su participación en este proyecto genera grandes expectativas entre los fanáticos del género.