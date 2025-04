Conmebol saludó a Boca por su aniversario y encendió la polémica por sus títulos internacionales

Según el ente sudamericano, el Xeneize cuenta con 16 conquistas internacionales, mientras que el club argentino se atribuye un total de 22.

En el marco de los 120 años de historia de Boca Juniors, la Conmebol le dedicó un mensaje de felicitación que generó una gran controversia: el organismo sudamericano contabilizó 16 títulos internacionales para el club, mientras que la institución Xeneize se atribuye 22 conquistas.

La diferencia radica en que la Conmebol no reconoce algunos torneos que Boca considera oficiales en su palmarés. Entre ellos, la Copa Nicolás Leoz, la Copa Máster y cuatro ediciones de competiciones organizadas por la AFA y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF): Copa Confraternidad 1945/46, Cup Tie Competition 1919 y Copa de Honor Cousenier 1920.

Los títulos que Boca reconoce en su historial

3 Copas Intercontinental

6 Copa Libertadores

2 Copa Sudamericana

4 Recopa Sudamericana

1 Copa Máster

1 Supercopa Sudamericana

1 Copa de Oro Nicolás Leoz

4 Copa AFA-AUF

Los títulos que Conmebol le reconoce a Boca

6 Copa Libertadores

3 Copas Intercontinental

2 Copas Sudamericana

4 Recopa Sudamericana

1 Supercopa Sudamericana

La polémica no es nueva, ya que Boca defendió en reiteradas ocasiones la validez de sus 22 títulos internacionales, incluyendo los torneos organizados en conjunto por AFA y AUF. Sin embargo, al tratarse de competiciones no avaladas por Conmebol, el organismo no las cuenta en su registro oficial.