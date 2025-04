Sin filtros: Yanina Latorre contó de qué vive realmente Luciana Salazar

La conductora, tras recibir una carta documento de la modelo, no se quedó callada y arremetió con todo, dejándola en evidencia.

Hoy 08:09

Yanina Latorre sigue en guerra con Luciana Salazar, que la acusó de hostigamiento y de ser la vocera de Martín Redrado.

Es que la modelo se siente incómoda cada vez que ella pregunta “de qué trabaja”, y decidió denunciarla con la intención de ponerle un freno, aunque sucedió todo lo contrario. “Vos por ahí sos ese tipo de mujer que andá a ver de qué vive y quién la mantiene, porque nunca entendí tu nivel de vida y la plata”, disparó la conductora días atrás en su nuevo programa de América.

En las últimas horas, la también panelista de LAM (América) volvió al ataque y ventiló a qué se dedica la sobrina de Palito Ortega, que desde hace algunas semanas reconoce abiertamente en entrevistas que ya se gastó sus ahorros y que le cuesta pagar el colegio de su hija Matilda, que va a una institución de renombre con cuota en dólares.

“Abandonó el bótox y la cama por unos días para dar notas gracias a mi persona. Es burra, ignorante e inútil. No tenés talento ni oficio, todo lo que hiciste te fue mal.

Me limpio el c... con tu carta documento. Yo estudio, me preparo y comunico. No necesito de tipos que me mantengan. Yo laburo, cosa que vos no hacés. Para lo único que naciste es para joder gente. Hace mucho que te pregunto de qué trabajás y no me querés responder. Me dediqué a buscar tus contratos de trabajo.

Es monotributista categoría A, la más baja, 650 lucas por mes. Explicame cómo pagás el pasaje de avión, el colegio... Tu último contrato fue en el 2023 y cobraste 23 mil pesos.

Te dan de alta y baja el mismo día. Voy a hacerle un seguimiento. Desde el 2016 para atrás viviste del agua. Soy contadora Luciana Salazar, tengo todo y me voy a dedicar a estudiar tus contratos laborales. ¿Quién te cubre? No me rompas más las pelotas”, lanzó Latorre.