Confirman "John Wick 5" y otro spin-off de ese universo

La franquicia de acción sigue en expansión con una nueva entrega, un spin-off centrado en Caine y una película animada que explorará los orígenes de John Wick.

Hoy 14:38

Lionsgate aprovechó la CinemaCon de Las Vegas para anunciar oficialmente la quinta entrega de John Wick, que contará nuevamente con Keanu Reeves en el papel principal y Chad Stahelski como director.

Además, el estudio confirmó la producción de un spin-off protagonizado por Donnie Yen, quien retomará su papel de Caine, personaje introducido en John Wick 4. Yen no solo actuará, sino que también dirigirá la película, en un movimiento que ya se venía especulando.

El guion del spin-off será reescrito por Mattson Tomlin (The Batman, The Batman - Part II), a partir de un borrador inicial desarrollado por Robert Askins (The Son). Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la trama de estas dos producciones, salvo que ambas continuarán la historia tras los eventos de John Wick 4.

Por otro lado, Lionsgate también anunció una película animada precuela, aún sin título oficial, dirigida por Shannon Tindle y con guion de Vanessa Taylor. Esta producción explorará los orígenes de John Wick, centrándose en la misión imposible que llevó a cabo en una sola noche para liberarse de la Mesa Alta y estar con Helen, el amor de su vida.

La expansión del universo de John Wick no se detiene ahí. En junio se estrenará Ballerina, un spin-off cinematográfico dirigido por Len Wiseman y protagonizado por Ana de Armas. Asimismo, avanza el desarrollo de la serie John Wick: Under The High Table, ambientada después de John Wick 4, con Robert Levine (Black Sails, The Old Man) como showrunner y Chad Stahelski dirigiendo el primer episodio.