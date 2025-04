Cazzu habló sobre su relación con Christian Nodal a casi un año de la polémica separación

La cantante enfrentó los rumores sobre una supuesta disputa legal con su expareja debido a los encuentros con su hija.

Cazzu anunció su separación del músico mexicano Christian Nodal el 23 de mayo de 2024, despues de casi dos años de relación y con una hija en común: Inti. Tras la polémica ruptura, la artista salió a aclarar algunos puntos sobre las diferentes versiones que circulaban, pero nunca más tocó el tema.

Hace apenas unos días lanzó un nuevo tema titulado "Con otra" y muchos asumieron que hacía referencia a lo que sucedió con su expareja y Ángela Aguilar. Sin embargo, en un móvil con LAM (América TV) dijo: "La música siempre está inspirada en algo, pero finalmente es una fantasía", comenzó diciendo. Y siguió: "Yo estoy super bien, enfocada en mi música muy feliz. Está todo bien".

Cuando le preguntaron sobre su vínculo con Nodal a casi un año de su separación, detalló: "Solamente hablamos por información de la niña", aunque no quiso precisar desde cuándo el mexicano no comparte con la nena: "Esas no son preguntas que yo te pueda responder".

Más adelante le hizo frente a los más recientes rumores sobre una supuesta prohibición para que el cantante no viera a Indi con la presencia de su actual pareja. "Nunca hubo ni existieron ninguna de esas conversaciones legales. Nosotros tenemos una relación totalmente formal como tiene que ser por el bien de nuestra hija".

Cazzu también señaló: "Estamos de acuerdo en todo. Esas son cosas que se mantienen en lo privado porque están bien. Inti está bien, está protegida, la cuido y la crío con mucho amor. Es una niña muy feliz". Y aclaró sobre los dichos de Ángela Aguilar sobre todo lo que ocurrió: "No la juzgo, no me da bronca nada de ella. No tengo ningún sentimiento negativo hacia ninguno de ellos. Es más, si son felices me encanta".

Finalmente, la artista habló de su presente sentimental: "Estoy soltera. Me encanta estar soltera, tengo muchas cosas que hacer". Aunque no descartó que tenga una lista de pretendientes: "Como siempre, como tiene que ser", cerró.