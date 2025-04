Las ventas de las pymes registraron un aumento del 10,5% en marzo

A pesar de este repunte, la mejora aún no logra compensar las significativas caídas experimentadas durante 2023, según informaron desde CAME.

marzo

En marzo, las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas (pymes) registraron un crecimiento del 10,5% interanual a precios constantes. Aunque este repunte representa una señal positiva para el sector, no es suficiente para superar las fuertes caídas sufridas en 2023, cuando las ventas cayeron un 12,6% en el mismo mes, acumulando un retroceso del 22,1% en el primer trimestre del año pasado.

A pesar de la recuperación, el crecimiento se vio limitado por una baja demanda en rubros no esenciales, donde el consumo sigue siendo moderado. Sin embargo, ciertos sectores estacionales, como aquellos vinculados al inicio del ciclo lectivo, mostraron una leve recuperación impulsada por factores puntuales, como promociones y descuentos.

En términos mensuales, y con cifras desestacionalizadas, las ventas también mostraron una ligera mejora, con un incremento del 0,1% respecto al mes de febrero. Con este resultado, el primer trimestre del 2024 cerró con un crecimiento acumulado del 19,4%.

Cifras

El informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacó que el repunte de las ventas en marzo estuvo impulsado por el cierre de la temporada de verano, el regreso a clases y diversas estrategias comerciales, como cuotas sin interés y descuentos. Sin embargo, los comercios señalaron que, aunque hubo un repunte, este no alcanzó los niveles esperados para la época, ya que factores como la falta de liquidez, el aumento de costos operativos y la competencia informal o desde el exterior siguen limitando el consumo. "A pesar de estos obstáculos, aquellos comercios que ofrecieron variedad, precios accesibles o implementaron estrategias de venta eficaces lograron sostener su actividad", señaló el informe de CAME.

Ventas minoristas: sectores más destacados

En cuanto a los rubros más destacados, los siete sectores relevados registraron subas interanuales en sus ventas. El mayor incremento se registró en perfumería, con un aumento del 23,6%, seguido por farmacia, con un 16,8%, y alimentos y bebidas, que creció un 13,7%. En el acumulado del trimestre, el rubro alimentos y bebidas lideró con un aumento del 25,3%.

Comercios pyme enfrentan un panorama desafiante

El contexto en el que operan los comercios minoristas en marzo fue complicado, marcado por el incremento de costos operativos, cargas impositivas elevadas, altos alquileres y una menor concurrencia de consumidores. Las dificultades para afrontar compromisos financieros básicos y reponer mercadería fueron comunes, especialmente en sectores como el textil, donde la rentabilidad se vio fuertemente afectada.

La competencia con productos del exterior y del circuito informal, junto a un consumo contenido incluso con promociones, agregó presión sobre los márgenes comerciales. Frente a este panorama, muchas pymes recurrieron a herramientas como ventas financiadas, descuentos y una mayor eficiencia operativa para mantener la actividad.

Expectativas a futuro

De cara a los próximos meses, los comerciantes muestran un optimismo prudente. Aunque algunos anticipan una mejora en la situación particular de sus negocios, el panorama general sigue siendo incierto. La estabilidad en los precios, el impulso de campañas promocionales y una eventual reactivación del consumo son elementos clave para una posible recuperación. No obstante, los expertos advierten que cualquier repunte será lento y dependerá en gran medida de la evolución del entorno macroeconómico.

En cuanto a las expectativas para el futuro económico del país y del sector pyme, se observa una leve mejora en el ánimo general, aunque persisten las dudas y la necesidad de señales más claras para consolidar esta percepción positiva.