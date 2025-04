"Nadie destrozó tanto el poder adquisitivo como Alberto Fernández y no le hicieron un paro"

Dura crítica del Gobierno a la CGT. La realizó el vocero presidencial Manuel Adorni, previo al tercer paro general, del jueves, contra la administración del presidente Javier Milei.

Hoy 13:36

El vocero presidencial, Manuel Adorni, le hizo duras críticas a la Confederación General del Trabajo (CGT), previo al tercer paro general, del jueves, contra la administración del presidente Javier Milei.

Adorni criticó: "La CGT insulta la inteligencia de buena parte de argentinos, son irrespetuosos con la inteligencia de la gente. Si hablan de poder adquisitivo, nadie lo destrozó tanto como Alberto Fernández, al que no le hicieron un solo paro, ni siquiera con el encierro de un año y medio con la cuarentena por coronavirus, que fundió a miles de comercios".

El funcionario cuestionó en declaraciones a Radio El Observador que en la gestión anterior hubo "una inflación de más de 1000% y nadie movió un dedo, no sé si estuvieron dormidos o si se olvidaron de leer los diarios".

Adorni cuestionó: "A esta gente (la CGT) le falta autorreflexión y entender qué es lo que pasa en el país. No habían pasado 20 días de gobierno y anunciaron el primer paro. Están desenfocados, o no entienden, o entienden muy bien, que hacemos lo que hay que hacer. El país estará cada vez mejor, eso les duele, no quieren que gobernemos, lo que quieren es que gobiernen amigos o gente que les pueda hacer la vida más sencilla".

El vocero presidencial criticó: "Ellos en democracia lo único que hicieron es que el trabajador gane cada vez menos. Les pulverizaron el salario a los trabajadores, informalidad laboral récord, y lograron que por más de una década el país no genere empleo, ni empresas. El sindicalismo necesita llamarse a la reflexión".