"Este esquema de fragilidad económica no lo va a resolver el préstamo del FMI"

Así lo expresó el dirigente del CRA Juan Pablo Karnatz durante un diálogo con Radio Panorama.

Hoy 13:35

Este miércoles, Juan Pablo Karnatz visitó los estudios de Radio Panorama donde se refirió a la actualidad del campo desde su experiencia como dirigente del CRA en el complejo contexto económico del país en consonancia con la situación global.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Consideró que actualmente "estamos en modo catástrofe. No es solo un aspecto económico, sino un cambio geopolítico brutal. Donald Trump está intentado de salvarse de China por decirlo de alguna forma, y esto hace que el orden mundial cambie. Creo que Trump se está pegando un tiro en los pies, complicándose incluso con su base electoral, ya los republicanos consideran que está provocando inflación interna y los norteamericanos no se la 'bancan' como nosotros".

"En Argentina estamos en una fragilidad con un saldo negativo de 12 mil millones de dólares netos, por ende tenemos pocas herramientas para defendernos. Hoy hay que decir que gracias a Dios hay cepo cambiario, sino estaríamos corriendo detrás de las divisas. Este esquema de fragilidad no lo va a resolver el préstamo del FMI, que se viene dilatando. Tenemos un dólar atrasado, en Brasil o Chile está todo más barato. Sin ser economista, el ciudadano de a pie se da cuenta que algo pasa, que no funciona. Uno de los elementos de la competitividad es el tipo de cambio, no es todo, pero tampoco avanzamos en reformas estructurales como la baja de impuestos"

En relación al vínculo del presidente Javier Milei con el campo, sector al que dijo que "le está sacando el pie de encima" Karnatz dijo que no ve "que esto suceda" ya que la presión impositiva sigue en el 66% "pero encima está el problema internacional ya que ahora todos nuestros productos tienen 10% más de arancel".

"Se supone que Milei es amigo Trump, que es un proteccionista recalcitrante, y supuestamente acá somos aperturistas, pregonando el libre mercado. ¿Hay algo más contradictorio que eso?", se preguntó finalmente el dirigente rural.