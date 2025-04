Omar De Felippe tras el triunfo ante Flamengo: "Es histórico para todos nosotros haber ganado en este estadio"

El DT del Ferroviario destacó el compromiso de sus jugadores y la valentía con la que afrontaron el partido en territorio brasileño.

Omar De Felippe, entrenador de Central Córdoba, se mostró emocionado y orgulloso por la victoria 2-1 ante Flamengo en el Maracaná, por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. El DT del Ferroviario destacó el compromiso de sus jugadores y la valentía con la que afrontaron el partido en territorio brasileño.

“Disfrutemos esto, es histórico para todos nosotros haber ganado en este estadio. Mañana nos haremos problema por el próximo partido”, expresó el técnico tras el encuentro, que dejó a los santiagueños como líderes del grupo con 4 puntos.

De Felippe resaltó el sacrificio del equipo: “Los pibes entregan todo, estamos contentos por eso. Queremos mejorar todos los días futbolísticamente, queremos parecernos a lo que juega este equipo. Por ahí no somos vistosos, pero entienden lo que hay que hacer. Me voy con un poquito de bronca porque tuvimos muchas situaciones para aumentar el marcador”.

Sobre la estrategia para enfrentar a un rival de jerarquía, el DT explicó: “No vi jugadores que sobrarán el partido. Fuimos inteligentes en no dejarlos enfrentar el arco. En el entretiempo pudimos acomodarnos mejor porque en el primer tiempo los chicos no nos escuchaban, no estamos acostumbrados a jugar con 50 mil personas”, dijo el entrenador.

Finalmente, De Felippe valoró el esfuerzo colectivo y la convicción para lograr el triunfo: “Los chicos tienen un corazón bárbaro, no había que entregarse nunca. Sabíamos que si recuperábamos alto podíamos lastimarlos, y fue lo que pasó. Teníamos que resistir para vencer, y lo llevamos a cabo”, cerró.