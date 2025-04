Licencia de conducir digital: qué hacer si no tenés conexión a Internet y necesitás mostrarla

Ante las dudas de los usuarios por la digitalización de documentos en la app Mi Argentina, el Gobierno aclaró cómo acceder a la licencia sin estar conectado. Existen dos alternativas rápidas y sencillas.

Hoy 10:00

Uno de los cambios más significativos que el gobierno introdujo en la Ley Nacional de Tránsito está relacionado con la vigencia y formato de la Licencia Nacional de conducir, que ahora es digital a través de la App Mi Argentina, y ya no tiene vencimiento alguno, con la sola necesidad de una actualización de estado psicofísico cada cinco años.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las herramientas digitales, sin embargo, tienen una fuerte resistencia de parte de muchos usuarios, quienes suelen plantear situaciones diversas por las cuales podrían tener algún impedimento para poder acceder a esa documentación en el teléfono celular.

No tener señal o no tener batería son los cuestionamientos más leídos en los comentarios posteriores a noticias relacionadas con este tipo de novedades, que además preocupa a los usuarios porque también se extiende sobre otros documentos como la cédula de identificación del automotor (cédula verde) y en el futuro no muy lejano sobre el certificado de la VTV o RTO.

Quedarse sin carga de batería es equivalente a haber olvidado los documentos en casa y no tenerlos encima para poder utilizar ante una necesidad. Es una contravención y es responsabilidad de cada usuario.

Sin embargo hay dos soluciones previstas para el caso de falta de señal o de datos celulares que muchas personas desconocen, y que alivian esa carga de preocupación que los conductores pueden tener para el caso necesitar presentar la Licencia de conducir digital.

La primera es la más simple y conocida por todos, que es obtener una captura de pantalla de la licencia en la aplicación. Sin embargo, se debe tener en cuenta que las licencias digitales tienen un código QR asociado, el cual se renueva automáticamente cada 24 horas. Por este motivo, especialmente ante un viaje por zonas donde podría faltar cobertura de datos celulares, es recomendable hacer esa captura de pantalla algunos minutos antes de salir a la ruta.

De todos modos, si el código QR estuviera vencido, una captura permite leer los datos personales del titular de la licencia, la fecha de validez del estado psicofísico, la categoría habilitada para conducir y accesorios como la necesidad del uso de anteojos. Si un control vial escanea el QR, se verificará que está vencido, pero esto es algo que no suele suceder en controles rutinarios, y está reservado a casos como accidentes de tránsito.

La segunda forma de estar tranquilo con la presentación digital de la licencia es más simple aún, pero poco conocida por los usuarios. Sólo se debe entrar a la App Mi Argentina en un lugar donde haya wifi o datos móviles, abrir la sección referida a la Licencia Nacional de conducir y presionar el botón que dice “Ver mi licencia”. Automáticamente, esta documentación quedará registrada en la memoria Caché del teléfono, por lo cual en posteriores ingresos a la aplicación, aún sin cobertura de internet, se podrá abrir el documento para exhibir ante un pedido de un control vial.

Para comprobar que haya funcionado se puede poner el teléfono en modo Avión e intentar abrir la aplicación para ver la licencia. Normalmente esa verificación permite salir a la ruta con la certeza que se podrá acceder a la documentación aun sin cobertura de datos o wifi.

La Licencia Nacional de conducir en formato digital como documento exigible ya está en vigencia, aunque todas las licencias físicas existentes tienen plena vigencia hasta el vencimiento que figura impreso.

Todos los nuevos conductores que obtengan su primera licencia y aquellos conductores a los que se les venció la licencia en las últimas semanas y la tengan que renovar, luego de hacer el trámite tendrán visible en la aplicación Mi Argentina el nuevo documento con la indicación de la fecha en la que deben realizar la actualización de datos psicofísicos. Quienes quieran una licencia en formato físico pueden solicitarla como un documento adicional con igual validez, aunque sin fecha de vencimiento, con lo cual el documento digital obligatorio es el que aportará esa información.

El gobierno todavía trabaja en una resolución que quedó pendiente al momento de la publicación del decreto 196/2025, por la cual ya no será necesario hacer el trámite de una nueva Licencia Nacional de conducir a las personas que cambien de jurisdicción en su domicilio vigente en el Documento Nacional de Identidad. Hasta que esa resolución no se publique, ante un cambio formal de domicilio en el DNI, los conductores deben todavía renovar la licencia de conducir en la nueva jurisdicción a la que se hayan mudado.