"El Gobierno revelará detalles del acuerdo con el FMI cuando cierren los mercados"

"Sería hoy después de las 16 horas", adelantó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este viernes para Radio Panorama.

Hoy 08:30

Este viernes, en su columna diaria que transmite el aire de Radio Panorama, Osvaldo Granados se refirió al acuerdo del Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional que desembolsará un nuevo préstamo y cuyos detalles, anticipó, se darán a conocer hoy después de las 16 en consonancia con el cierre de los mercados "para evitar especulaciones".

"Van a esperar que cierren los mercados para evitar especulaciones y a las 16 se va a dar a conocer en que consiste el acuerdo con el FMI, el Banco Mundial y el BID. También el costo de vida del mes de marzo, que sería del 2,7 o 2,8%, lo cual no es una buena noticia porque está subiendo, con influencia de útiles escolares, cuotas de colegios privados, carne, entre otros", detalló.

Destacó que el tema fundamental "es saber como funciona el acuerdo con el FMI que va a desembolsar 20 mil millones de dólares y de anticipo 12 mil millones para reforzar los fondos al Banco Central. También es importante que el próximo lunes el secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent venga a Argentina. ¿Hay una señal? Viene por Trump y la última vez que vino fue en 2016 con Obama".

También, el especialista dejó la incógnita en torno a si se anunciará o no una nueva banda cambiaria con piso y techo. "las versiones están pero no sabemos a ciencia cierta si va a ser así o no".

Finalmente, informó que con "información anticipada" hubo una empresa de Estados Unidos que ganó 415 millones de dólares gracias a los saltos bruscos que dieron los mercados. "Se trata de una plataforma de EEUU que anunció en el peor momento de baja de la Bolsa que era un buen día para comprar acciones. Cuatro horas después se anunció la tregua de 90 días y la Bolsa pega un salto violento hacia arriba y algunos ganaron. Tenía información anticipada", aseguró.