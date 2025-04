Adorni: “Hoy los que pueden sacar al kirchnerismo de la faz de la política argentina somos nosotros, no es el PRO”

El vocero presidencial y candidato porteño de La Libertad Avanza criticó con dureza al kirchnerismo y al PRO. Reivindicó a su espacio como la única alternativa para replicar el proyecto libertario en la Ciudad de Buenos Aires.

Hoy 10:01

Manuel Adorni, vocero presidencial, visitó este viernes A24 y dialogó con Antonio Laje sobre la actualidad económica del mundo, con la guerra arancelaria de Donald Trump, y de la situación en la Ciudad de Buenos Aires, donde competirá como candidato de la Libertad Avanza en las elecciones legislativas porteñas.

"Acá es una elección de dos modelos, de dos formas de ver el país el día de mañana, en este caso la Ciudad. Y es el kirchnerismo de un lado y nosotros del otro. La miseria de un lado, nosotros del otro. Alberto de un lado, nosotros del otro. Cristina de un lado, nosotros del otro. No hay más que eso. La elección es eso. Después vamos a discutir los pormenores, por supuesto, pero es lo que queremos hacia adelante", comentó Adorni sobre los comicios que se celebrarán el próximo 18 de mayo.

"¿Y por qué a veces te digo país y a veces te digo Ciudad? Porque, efectivamente, nosotros entendemos que lo que hacemos a nivel nacional se tiene que replicar en las provincias, en la Ciudad de Buenos Aires y en los municipios", comentó.

Respecto a porqué no forjaron una alianza con el PRO en CABA, dijo: "El no kirchnerismo somos nosotros. No es el PRO porque el PRO a nivel nacional hizo que vuelvan los kirchneristas. El PRO, efectivamente, fracasó. Y hoy queda obsoleto, ¿no? Yo pongo siempre el ejemplo, ellos son un Nokia 1100, nosotros somos un iPhone 16 Pro. Los dos sirven para hablar por teléfono. El tema es que, bueno, uno quedó obsoleto y nos da esa sensación".

Y consideró: "Fueron parte del cambio, fueron parte de la renovación de la Ciudad, han hecho infinidad de cosas bien en la Ciudad desde que gobiernan hace 17, 18 años. Pero bueno, hoy los que pueden sacar al kirchnerismo de la faz de la política argentina somos nosotros, no es el PRO, porque de hecho nosotros lo sacamos a nivel nacional y ellos lo trajeron a nivel nacional, hicieron todo para que vuelvan".

Manuel Adorni por la situación en la provincia de Buenos Aires

"En la Provincia existe la posibilidad de un acuerdo. Sí, yo creo que confluimos con figuras relevantes del PRO y del ex PRO", indicó Adorni, aunque aclaró: "Nosotros no vamos a hacer alianzas para ganar una elección. Donde podamos trabajar juntos, lo hacemos. De hecho, con el PRO a nivel nacional trabajamos juntos. En la Ciudad no se dio. Está claro que la Ciudad de Buenos Aires está bien, pero podría estar mucho mejor. Y tampoco me parece mal que opinen así. Nosotros tenemos otra postura".