Video: se recibió y un accidente inesperado arruinó su festejo

Luana iba en el baúl de su auto cuando una mala maniobra arruinó su celebración.

Hoy 09:35

Una joven logró recibirse de la facultad y mientras festejaba, sufrió un insólito accidente con el auto.

La tiktoker se quejó del dolor y terminó hospitalizada tras el hecho. El video se hizo viral en la plataforma.

En la cuenta @luana.abb compartió la publicación. “Salí de rendir mi último final, lloré, me saqué fotos, me puse le tutú, me tiraron de todo y yo quería salir a correr, acá en Bahía Blanca te llevan en auto hasta avenida Alem y corrés hasta el Parque de Mayo”, comentó.

“Me subí a mi auto, que es una Kangoo y el baúl queda para arriba, no sé qué pasó pero los amortiguadores desaparecieron y la puerta se cae de golpe directamente en mis tibias”, agregó.

Además, indicó que al ver lo que le había pasado se quedó en silencio mientras “procesaba” el hecho: “No quería mirar porque sentí que me había quebrado y mi amiga que es médica me dice ‘te cortaste, vas a necesitar puntos porque se te ven los tendones’. Ahí me empezó a bajar la presión”.

“Consiguieron algo para desinfectarme, no teníamos gasas así que me pusieron dos barbijos, fui hasta el parque y me tiraron más cosas. Habré estado 15 minutos hasta que me bajó la adrenalina y me empezó a doler, además lo que me tiraban estaba entrando en la herida así que dije de ir al hospital”, continuó.

Después de que le hicieran una radiografía, le confirmaron que no tenía nada aunque sí le hicieron cuatro puntos en una de las piernas. “Todo se lo agradezco al cartel de recibida porque era de cartón grueso. Por suerte estoy bien”, cerró la tiktoker.

La publicación llegó a 23 millones de reproducciones y 1,5 millones de reproducciones. “A veces toca reír para no llorar, me recibí pero a qué costo”, escribió en la descripción del video.