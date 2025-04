Circulaba sin casco y lo demoraron: usaba una motocicleta con número de motor limado

Efectivos de la División Prevención detuvieron la marcha de un conductor, el cual no usaba casco. Comprobaron que su rodado tenía un motor distinto al modelo y la identificación estaba limada.

Personal de la División Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 2, durante un recorrido preventivo en horas de la mañana de este domingo, procedió a la interceptar a un motovehículo marca Honda CG Titan 125cc, sin dominio colocado, que circulaba sin las medidas de seguridad obligatorias (casco protector) por la intersección de Av. Libertad y Colón.

Al detener la marcha del rodado, se constató que el número de motor se encontraba aparentemente limado, y no coincidía con el modelo del vehículo.

El conductor presentó una cédula correspondiente al cuadro del motovehículo, el cual no presentaba novedades al ser verificado en la planta correspondiente. No obstante, no pudo justificar ni aportar documentación sobre el motor instalado.

Por disposición de la justicia, se procedió al traslado del rodado y sus ocupantes a la base de laComisaría Comunitaria N° 4, quedando todo a disposición de la justicia para las actuaciones correspondientes.