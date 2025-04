Lizy Tagliani negó las acusaciones de Viviana Canosa: “Es una locura, jamás hice eso”

La conductora se mostró furiosa luego de las denuncias que realizó la periodista en su programa de TV.

Hoy 09:57

La conductora Lizy Tagliani. hizo un furioso descargo luego de que Viviana Canosa le hiciera varias acusaciones en su ciclo televisivo. “Nunca abusé de un menor ni robé”, lanzó, en la puerta de la radio en la que trabaja.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“No hay pruebas de algo que no sucedió. Alguien me está armando algo para cag... la vida”, expuso la estilista y animadora, mientras salía de su programa radial.

Rodeada de cronistas que fueron a buscar su testimonio, Lizy insistió en que ella no tiene nada que ver con lo que se denunció en televisión.

“Todo lo que dicen lo van a tener que demostrar. No tengo nada que ver con la trata, ni con las cosas que se me acusan de ningún tipo, sobre todo la de los menores”, comentó.

Luego, se refirió al trámite de adopción y a la resolución que está por salir sobre su hijo. “Esto aparece justo a días de que está por salir la adopción de mi nene. ¿A dos días va a salir todo esto?“, se preguntó.