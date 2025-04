Mauro Icardi comenzó la revinculación con sus hijas bajo supervisión judicial: “Fue una situación un poco tensa”

Después de varios intentos fallidos, el futbolista comenzó el proceso de reconexión con las menores en un encuentro acompañado por profesionales especializados.

Hoy 20:55

Separados desde hace casi un año y envueltos en una seguidilla de denuncias cruzadas, Mauro Icardi y Wanda Nara iniciaron finalmente el proceso de revinculación entre el futbolista y sus dos hijas menores. La instancia, ordenada por la Justicia, avanza de forma progresiva y bajo condiciones estrictamente controladas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El primer encuentro tuvo lugar en el Ministerio Público Tutelar, ubicado en Perú 143, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde las niñas fueron acompañadas por su madre y recibidas por un equipo interdisciplinario de profesionales. El espacio fue acondicionado especialmente para contener a las menores en un ambiente amigable y seguro, con la participación de asistentes sociales, psicólogos y hasta perros de terapia.

La medida judicial fue dispuesta por los Defensores de Menores en el marco del expediente que tramita en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°15 de la Ciudad de Buenos Aires, luego de varios intentos fallidos de reencuentro. El último de ellos, el pasado 2 de abril, fue cancelado por la ausencia de las niñas, que celebraban el cumpleaños de la hija mayor de Zaira Nara.Lara Piro, abogada de Mauro Icardi, relató con detalle lo ocurrido en este primer paso: “Estuvieron dos horas y media. Fue muy lindo el encuentro. Las niñas no querían separarse de su papá. Demostraron cuánto lo extrañaban y cuánto lo aman”. Y agregó: “Mauro planteó que le parecía absolutamente injusto que tuviera que vincularse de esta forma con sus hijas cuando la madre está de viaje. La abuela también y no sabe con quién están sus hijas. Y por otro lado, le permite que esté con L-Gante, que demostró ser agresivo. La semana pasada estuvo en un estado de excitación y hasta su propio representante reconoció públicamente que era adicto y que necesitaba ayuda”.

Según explicó la letrada, el encuentro tuvo dos dimensiones contrastantes: por un lado, la tensión institucional con las autoridades presentes y, por otro, la emotividad del reencuentro familiar. “Fue una situación un poco tensa con el Ministerio Público Tutelar en el reclamo que él hizo, pero hermoso con sus hijas: tomaron la merienda y tendrán un próximo encuentro en pocos días”. Además, relató que ellas le prepararon una torta, que la propia madre de las menores se encargó de publicar en sus redes sociales

Sobre la presencia de Wanda Nara en el lugar, Piro fue contundente: “Ella no debería haber ido. Pidió una restricción de acercamiento. Por ende, tendría que haber mandado a las nenas con otra persona. No debería haber ido, pero... bueno, es parte de la provocación. El único miedo que teníamos nosotros era que justamente dijera que Mauro había violado la restricción de acercamiento. Esperemos que no lo haga mañana”.

Wanda Nara, por su parte, fue tajante frente a las cámaras en los últimos días. “Voy a colaborar en todo lo que se pueda”, afirmó al ser consultada por Intrusos (América TV). Sin embargo, también aclaró: “No tengo diálogo con el papá de mis hijas y no depende de mí si se ven o no. Lo que quiero es que sea un proceso seguro y acompañado”.

Consultada también sobre la posibilidad de que Icardi traslade a las menores a Turquía, donde tiene vínculo contractual por motivos laborales, Wanda descartó de plano esa opción: “Lo único que me preocupa es la angustia que les genera pensar que se las puede llevar y no verme más”.

Desde el entorno del futbolista no hubo hasta el momento otras declaraciones públicas, más allá del acompañamiento legal que encabeza Piro. Se espera que en los próximos días pueda evaluarse la posibilidad de ampliar las condiciones del régimen de revinculación, aunque esto dependerá de los informes técnicos presentados por los profesionales del Ministerio.

El proceso de revinculación entre Icardi y sus hijas es apenas una etapa dentro de una trama judicial y emocional más amplia, en la que también se ventilan otras denuncias, entre ellas, una causa por violencia contra uno de los hijos de Wanda con Maxi López. La empresaria ratificó esa denuncia el pasado jueves, en paralelo a su comparecencia para el proceso de revinculación.