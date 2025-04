Guillermo Francos: “Queremos un acuerdo con el Pro en la provincia de Buenos Aires”

El jefe de Gabinete aseguró que La Libertad Avanza está dispuesta a buscar un acuerdo electoral con Pro en la provincia de Buenos Aires para las elecciones legislativas de octubre.

Hoy 21:43

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que La Libertad Avanza está dispuesta a buscar un acuerdo electoral con Pro en la provincia de Buenos Aires para las elecciones legislativas de octubre, a diferencia de lo que planteó el expresidente Mauricio Macri, quien aseguró que no había escuchado a ningún funcionario del Gobierno hablar sobre el tema.

“Queremos un acuerdo con el Pro en la provincia de Buenos Aires”, enfatizó Francos entrevistado en TN. “Lo vengo diciendo hace tiempo, puede ser que el expresidente no me haya escuchado”, sostuvo. “Sería ridículo pensar que quienes pensamos parecidos no busquemos un acuerdo. Y no solo hubo fotos hubo muchas reuniones”, mencionó el funcionario nombrando a Diego Santilli, Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro. “Eso es un símbolo de una fuerza que está construyéndose en la provincia, como LLA y dirigentes de Pro que quieren trabajar en conjunto”, evaluó.

En ese sentido, marcó una diferencia con lo que ocurre en CABA. “Una cosa son las locales y otras las nacionales. Son más difíciles porque quizás no es lo mismo”, analizó auqnue prefirió no ahondar en el tema y explicó: “Quizás hay diferencias entre el jefe de la ciudad Jorge Macri y nuestros candidatos. A nivel nacional creo que tenemos los mismos objetivos”.

Con esto en mente, rescató: “Desde que inició este gobierno, que presentamos el DNU 70 y la Ley Bases, quienes más nos apoyaron fueron los diputados de Pro, y algunos radicales, y hasta algunos dirigentes de la coalición cívica.”