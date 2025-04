“Sean pan para sus hermanos”: el mensaje de amor y servicio que marcó el inicio del Triduo Pascual en la Catedral Basílica

El padre Tenti presidió este jueves la Misa del Jueves Santo ante un templo colmado de fieles.

Hoy 21:05

Con un profundo llamado a la entrega y al servicio, la comunidad católica de Santiago del Estero dio inicio al Triduo Pascual con la celebración del Jueves Santo en la Catedral Basílica. En una celebración cargada de simbolismo y recogimiento, el padre Tenti presidió la Santa Misa de la Cena del Señor, que incluyó el rito del lavatorio de los pies. “El gran misterio eucarístico es que nosotros hagamos lo mismo que hizo Jesús”, expresó durante la homilía.

En su prédica, el sacerdote remarcó que Jesús no solo compartió el pan, sino que se hizo servidor. “En el lavatorio de los pies, Jesús se hizo siervo ante sus hermanos. Nos pide que seamos servidores con nuestros hermanos como él lo fue con sus discípulos”, reflexionó. Asimismo, hizo hincapié en “la necesidad de vivir la fe con acciones concretas y humildes hacia el prójimo”.

Uno de los momentos más emotivos del mensaje fue cuando instó a los fieles a “amarse los unos a los otros”, citando las propias palabras de Cristo. “Jesús nos está diciendo: este soy yo, dando la vida para ustedes, y lo mismo tenemos que hacer nosotros”, afirmó.

“El gran signo de la Eucaristía no se reduce a la adoración física. Si esa adoración no nos impulsa a estar más cerca de nuestros hermanos, no entendimos el verdadero sentido”, advirtió. Con firmeza, señaló que “tenemos que ser pan para nuestros hermanos, dejarnos masticar”, aludiendo a “una entrega total que transforme la espiritualidad en acción concreta”.

La ceremonia finalizó con la adoración eucarística que se extenderá hasta las 6 de la mañana del Viernes Santo. Luego continuarán las celebraciones propias de esta fecha, incluyendo la Liturgia de la Pasión y la tradicional adoración de la cruz.

El domingo, con las celebraciones de Pascua de Resurrección, culminará este tiempo litúrgico que comenzó con la Cuaresma. “Si no hacemos lo que hizo Jesús por sus discípulos, no entendimos el misterio de su entrega”, cerró el presbítero en su mensaje de este Jueves Santo.

Sana Misa de la cena del señor lavatorio de pies