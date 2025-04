Messi revivió Qatar 2022 y explicó la polémica con México: "No sé cuándo arrancó esa rivalidad"

El capitán de la Albiceleste se refirió a la polémica que envolvió al partido de la fase de grupos del Mundial 2022.

Hoy 21:50

Lionel Messi volvió a repasar sus recuerdos más intensos del Mundial de Qatar 2022, torneo en el que la Selección Argentina se consagró campeona del mundo, y puso el foco en el duelo frente a México, uno de los encuentros más tensos de la fase de grupos.

En una entrevista con Simplemente Fútbol, el capitán argentino se refirió a la polémica que se generó con los hinchas y jugadores mexicanos:

“No sé qué pasó con los mexicanos, no sé cuándo arrancó esa rivalidad. Yo siempre me sentí muy querido por la gente de México. Nunca le falté el respeto a nadie”, afirmó.

Messi intentó encontrar una explicación al conflicto y dejó en claro que, desde su perspectiva, la rivalidad no tiene fundamentos reales:

“Creo que ellos se pusieron en una posición de entender una rivalidad con nosotros que no existe realmente entre Argentina y México, no hay comparación”, expresó.

El gol a México, el más festejado

Más allá de la tensión, el rosarino reconoció que el gol que más disfrutó en todo el Mundial fue justamente ese tanto ante el equipo de Gerardo Martino, clave para mantener viva la ilusión albiceleste tras la sorpresiva derrota ante Arabia Saudita en el debut.

“El gol que más disfruté en Qatar fue el de México. No por la gente ni mucho menos. Fue un desahogo muy grande y nos daba la tranquilidad de volver a ser lo que éramos y depender de nosotros”, confesó Messi.

Por último, elogió el compromiso de los fanáticos mexicanos:

“El grito fue más por la importancia del gol que contra la gente. El partido estuvo bravo en la cancha, porque México lleva gente a todos los Mundiales y competiciones. No digo que había más hinchas mexicanos que argentinos, pero estaba parejo”, concluyó.

El recuerdo del histórico 2-0 en Lusail sigue vivo en los hinchas argentinos, y para Messi, ese tanto fue mucho más que un gol: fue el punto de inflexión que encendió el camino hacia la gloria.