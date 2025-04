Moldavia impide a la Iglesia ortodoxa local recibir el Fuego Santo de Jerusalén

La Iglesia ortodoxa rusa condenó la decisión, calificándola de "un acoso intencionado a los creyentes de la Iglesia ortodoxa de Moldavia, la comunidad religiosa de la mayoría de los moldavos".

Las autoridades de Moldavia impidieron que el obispo Markel de la Iglesia ortodoxa moldava viajara a Jerusalén para recoger el Fuego Santo.

"No me dejaron volar. Anunciaron un registro de segunda categoría. Después emitieron un protocolo diciendo que no se había encontrado ni incautado nada sospechoso. Nos devolvieron los pasaportes 30 minutos después de la salida del avión", declaró el clérigo.

El representante de la Iglesia ortodoxa rusa, Vladímir Legoida, condenó las acciones de las autoridades moldavas, que calificó de "decisión absolutamente descarada" y " acoso intencionado a los creyentes de la Iglesia ortodoxa de Moldavia, la comunidad religiosa de la mayoría de los moldavos".

"Los asesores de las autoridades moldavas, que obviamente están lejos del cristianismo, creen que con esto resolverán algún problema político. ¿Creen que separarán a la gente de Cristo, impidiéndoles celebrar la Pascua? No, sino que, según las palabras del profeta David, caerán en el mismo hoyo que cavan para los demás", declaró Legoida.

El obispo Markel ha expresado reiteradamente su preocupación por las acciones conjuntas de la Iglesia ortodoxa rumana y el Gobierno moldavo contra la Iglesia ortodoxa de Moldavia, que forma parte de la Iglesia ortodoxa rusa. La Iglesia ortodoxa rumana, que opera en territorio moldavo, había hecho anteriormente un llamamiento a las parroquias de la Iglesia ortodoxa de Moldavia para que se unieran a ella, lo que provocó un conflicto. La Metropolia moldava y Markel son objeto de duras críticas por parte del actual Gobierno moldavo, de tendencia proeuropea.