Daniel Santucho Navajas presentará su libro sobre la recuperación de su identidad

El nieto recuperado 133 compartirá su historia en un evento este sábado, acompañado por su hermano. "El libro es sobre los recuerdos que me vinieron a la mente cuando recuperé mi identidad", contó Santucho Navajas.

Hoy 13:48

Este sábado 19 de abril, a las 20 hs, Daniel Santucho Navajas, el nieto recuperado 133, presentará su libro "Nieto 133. Mi camino hacia la verdad" en Santiago del Estero.

El evento se llevará a cabo en Sixto Espacio Cultural, ubicado en Av. Belgrano Sur 1991, y contará con la presencia de su hermano Miguel Santucho, de Abuelas de Plaza de Mayo, quien lo buscó incansablemente hasta encontrarlo.

"Fue una búsqueda muy larga que llevamos adelante con colectivos que cada vez son más grandes y colaboraron en difundir" contó Miguel Santucho en diálogo con Noticiero 7 y subrayó que "el día que me llamaron para decirme que mi hermano me quería conocer fue una de las alegrías más grandes que tuve".

El libro narra el intenso y doloroso recorrido de Daniel para descubrir su verdadera identidad. A través de un relato personal y conmovedor, comparte la historia de cómo, tras décadas de incertidumbre, dudas y silencios, logró desentrañar la verdad de su origen. Un camino lleno de amor, coraje y la determinación de una familia que lo buscó con esperanza, y de una lucha colectiva por la identidad y la memoria.

"Crecí en una familia que defendía la dictadura, pero nunca dudé que esas personas eran mis verdaderos padres. Fue recién cuando falleció quien creía mi madre que surgió la primera duda. Cuando confronté al hombre que creía mi padre, me negó la verdad. Yo había visto un acta de nacimiento que indicaba que había nacido en Selva, Santiago del Estero. Me habían dicho que de pequeño me habían traído al campo para solucionar problemas de salud. Y yo quería creer en eso, aunque también sabía que él era policía de la provincia de Buenos Aires. Todo comenzó a esclarecerse después de la pandemia, cuando mi apropiador me pidió que volviera a vivir con él. En esa convivencia, me di cuenta de que era una mala persona. Las discusiones diarias me hicieron reflexionar: seguía mintiéndome. Fue entonces cuando entendí que el camino hacia la verdad era acudir a Abuelas de Plaza de Mayo", contó Daniel Santucho Navajas en un relato conmovedor.

"El libro es sobre los recuerdos que me vinieron a la mente cuando recuperé mi identidad", agregó.

La presentación es organizada por la Red por el Derecho a la Identidad de Santiago del Estero, el Instituto Espacio de la Memoria y la Subsecretaría de Cultura de la Provincia.

Este evento representa un momento importante en la historia de la recuperación de la identidad en Argentina, y será una oportunidad para reflexionar sobre los derechos humanos y la memoria colectiva.