Por qué aparece el estadio Monumental en el tráiler viral de una película de terror de Hollywood

El film "HIM" de Jordan Peele lanzó un adelanto que se volvió viral en la Argentina por la reacción de los hinchas "millonarios".

Hoy 14:44

El renovado estadio Monumental de River Plate se convirtió en tendencia este viernes tras una sorpresiva aparición en el tráiler de "HIM", la nueva película de terror del reconocido director estadounidense Jordan Peele. En los primeros segundos del avance, se puede ver una imagen aérea del coloso de Núñez, iluminado y repleto de espectadores, contrastando con una ciudad a oscuras.

La aparición del Más Monumental generó una oleada de reacciones en redes sociales, especialmente entre los usuarios argentinos, sorprendidos por ver un ícono del fútbol nacional en una producción de Hollywood. La película, que mezcla terror psicológico con elementos del fútbol americano, llamó aún más la atención por incluir un estadio tan ligado al fútbol argentino, a pesar de que dicho deporte no forma parte de la cultura deportiva local.

La explicación detrás del fenómeno

El misterio se resolvió rápidamente gracias al usuario de Twitter @imletuos, quien descubrió que la imagen del estadio pertenece a un video de stock adquirido por la productora de Peele. Según detalló, se trataría de una grabación aérea de un partido ante Belgrano disputado en mayo de 2024, disponible en una plataforma de metraje de archivo por un precio que va desde los 79 a los 229 dólares, según el tipo de licencia.

De este modo, la elección del Monumental no estuvo ligada a la trama de "HIM", sino que fue una decisión estética para representar un estadio imponente y colmado de público. Aun así, la imagen no pasó desapercibida y desató una curiosa mezcla de orgullo e incredulidad entre los fanáticos de River y los amantes del cine.

La película "HIM", que ya despierta expectativas por la firma de Peele, se estrenará a nivel mundial en los próximos meses, y en Argentina ya tiene un motivo adicional para atraer al público: la inesperada participación del estadio más grande del país.