Cinthia Fernández mostró un inquietante video y denunció actividad paranormal en su local

Cinthia Fernández compartió en sus historias un inquietante video que fue grabado por una de las cámaras de seguridad de su último emprendimiento, un escape room. Ciertamente, las salas están ambientadas con temáticas sacadas de historias de terror, y de acuerdo con las opiniones de sus visitantes, resulta una verdadera experiencia atemorizante.

Sin embargo, la influencer sostiene que la verdadera “actividad” sucede cuando el lugar cierra sus puertas. En sus historias colgó un video en el que asegura, hay luces que encienden y apagan a plena medianoche y sin explicación posible. Además aclaró que el sensor que registra movimiento se activa sin que haya personas en las ambientaciones.

En uno de sus posteos, la morocha escribió: “Suban el volumen, escuchen los ruidos y tengan en cuenta la hora. 00:46 AM. El local a esa hora está cerrado y con alarma, es decir, literal, no hay nadie”.

No es la primera vez que la ex de Matías Defederico comparte videos similares, desde que abrió este emprendimiento. En comentarios, sus seguidores han intentado dar explicación a estos “fenómenos”, pero la panelista no parece conformarse.

De hecho, Fernández insiste en que se trata de una verdadera rareza, ya que el lugar se encuentra en óptimas condiciones y descarta cualquier posibilidad de daños o desperfectos en sus sistemas de seguridad.