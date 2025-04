Yuyito González confirmó que se separó de Javier Milei: "Terminamos la relación"

Después de casi un año de estar en pareja, la exvedette y el Presidente le pusieron fin a su noviazgo. La conductora compartió la noticia en su programa de televisión.

Hoy 11:05

A casi un mes de su primer aniversario, Amalia Yuyito González y Javier Milei le pusieron un punto final a su relación. La noticia la confirmó la propia exvedette y conductora en su programa de televisión Empezar el día. “Hemos tomado esta decisión con madurez y entereza”, explicó.

Yuyito reveló el fin de su noviazgo durante la apertura de su ciclo de Ciudad Magazine. Luego de lamentar la muerte del Papa Francisco, mencionar el mensaje que compartió Milei sobre el tema y compartir que tuvo un fin de semana de profunda reflexión, sorprendió al hablar del final de su vínculo con el Presidente de la Nación.

“A todo esto, y hablando del presidente Javier Milei, en estos días tan especiales quiero contarles que no voy a dar ningún tipo de explicación, terminamos la relación. Hemos tomado esta decisión con madurez y entereza”, confesó.

Y sumó luego: “He decidido terminarla. Él también. Esto es consensuado. Estamos perfectamente bien, en perfectas condiciones de relación. Pero hemos tomado esta decisión con dignidad, con entereza, con madurez. Anunciarlo simplemente porque así como hemos compartido casi un año, también era justo y lógico que también anunciara esta ruptura. Está todo más que bien. No voy a dar ningún tipo de explicación. Sé que me van a esperar 200 millones de micrófonos a la salida del programa. Sepan que no tengo nada para decir más que esto, que es lo más importante que tiene que ver con lo que ha sido una hermosísima relación y agradecida por lo que viene. Por lo que Dios tiene para mi vida, que ya puedo vislumbrar, que es nada más que felicidad”