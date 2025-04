Santa Fe: imputan a policías por inventar una denuncia e intentar una extorsión

Le dijeron que su expareja lo había denunciado por abuso sexual y ofrecieron que pusiera “precio a su libertad”. Los acusados seguirán en libertad.

Dos policías que prestaban servicio en la comisaría 30ª de la zona norte de Rosario, Santa Fe, fueron imputados por intentar a extorsionar a un hombre al que le pidieron unos 500 mil pesos para no dejarlo preso por una denuncia que en realidad no existía. Se trata de Gerardo Amarilla y Pablo Nieto, quienes este martes fueron imputados por la fiscal de Violencia Institucional Karina Bartocci. La audiencia no se realizó ante un juez porque los acusados permanecen en libertad.

Según la información suministrada por la Fiscalía Regional 2 de Rosario, el intento de extorsión se originó el pasado viernes 11 de abril cuando un hombre se presentó en la seccional de Superí al 2400 para retirar una copia de la llave de su casa que su expareja había dejado en la comisaría. Pero en ese lugar los policías le dijeron que había sido denunciado por abuso sexual por parte de su ex y por ello debía quedar detenido.

En ese contexto, informa La Capital de Rosario, los uniformados le dijeron al hombre que le pusiera “precio a su libertad”. El les respondió que solo tenía 32 mil pesos y entonces Amarilla le dictó el alias de una cuenta para que le hiciera una transferencia bajo la exigencia de que les entregara 300 mil pesos el 19 de abril y otros 200 mil para principios de mayo. A cambio, le prometieron los policías, la denuncia en su contra sería desestimada.

Sin embargo, el denunciado se presentó antes de lo previsto en la comisaría 30ª, cuando estaban trabajando Amarilla y Nieto. Allí les entregó a los policías dinero en efectivo a cuenta de lo que supuestamente les debía y se retiró. Minutos después ingresó en la seccional personal de Asuntos Internos y se reveló algo que sí resultó cierto: el hombre extorsionado había denunciado a los uniformados que le habían exigido el dinero y en ese sentido se montó lo que se conoce como operativo de entrega controlada.

Así, los agentes de Asuntos Internos encontraron en poder de los extorsionadores el dinero previamente marcado que les había entregado la víctima de la extorsión y les formaron causa. Sin embargo no fueron detenidos ni siquiera este martes, cuando el oficial Amarilla y el suboficial Nieto asistieron a una audiencia imputativa en una oficina de la Fiscalía Regional ya que el no estar en discusión la prisión preventiva no se realizó ante un juez de Garantías.

En ese marco quedaron imputados de extorsión en grado de tentativa y, según se resolvió en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) seguirán en libertad el proceso judicial en su contra.