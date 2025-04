Lali Espósito y Dillom: una colaboración entre oscuridad, reflexión y pop desafiante

La cantante lanzó “33”, el último adelanto de su sexto álbum de estudio, “No Vayas a Atender Cuando El Demonio Llama”

Hoy 11:53

Después de mucha expectativa, Lali Espósito y Dillom lanzaron su ansiada colaboración.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La figura del pop y el rapero unieron sus universos en “33”. La canción, que representa el último adelanto del nuevo disco de la artista, no solo hace referencia a la edad de la joven, sino que también muestra su reflexión por el paso del tiempo y la llegada de una nueva etapa de su vida.

A través de un pop provocador, que dialoga con la oscuridad vanguardista de Dillom, Lali presenta un tema intenso y vehemente, acompañado por un video que relata una historia de principio a fin. Claramente, el título de la canción hace referencia a la edad actual de Espósito, y todo lo que el número simboliza: una etapa de madurez, de transformación y de nuevos comienzos. Y que los fans hasta la relacionaron con la edad de cristo, dándole un aura espiritual al tema. Como si fuera poco, el nombre del disco pareciera mantener relación: No Vayas a Atender Cuando El Demonio Llama.

Horas antes, la cantante había mostrado cómo vivía la previa del lanzamiento. “Hoy sale una de las canciones más importantes para mi, ’33′”, comenzó diciendo la intérprete de “Fanático” junto a una imagen suya en la que se la veía con una leve sonrisa al tiempo que levantaba el pulgar de su mano derecha. Luego, la artista continuó: “Y encima es junto a uno de mis artistas favoritos. Él es el rock, Dillom te amo”.

Con esta frase, la joven no solo expresó su entusiasmo por el lanzamiento y la recepción del público, sino que también resaltó uno de los dichos de Dillom. Semanas atrás, el artista había exclamado en medio de uno de sus shows que él era “el rock”. Inmediatamente, las críticas en redes sociales comenzaron a apuntar contra el cantante.

Es por eso que con todo ese peso encima, los cantantes celebraron esta nueva canción. En el videoclip, Lali comienza subiendo una escalera y diciendo: “Ya no tengo tantos amigos, pero son los míos, si no me da gracia ya no me río, algunos dicen que con la edad se pierde la ilusión, que todo tiempo pasado fue mejor”. Mientras de fondo aparece una bandera negra, con símbolos blancos, que muestran el “33”.

Más allá de mencionar los aspectos en los que fue madurando, Lali también opina de su desarrollo como artista y destaca: “Estoy en la cresta de la ola y no da vértigo, antes buscaba el hit, ahora hago clásicos”. Luego, Dillom hace su aparición en el tema, expresando los dolores que atravesó, los amigos que perdió y el costo de llegar a esta instancia de la vida. Acto seguido, los dos artistas ingresan al edificio y dan pie a la parte más oscura de la canción. En un forcejeo, ambos sacan a relucir sus convicciones y posturas.

El single fue escrito por Lali, Dillom, BB Asul y Mauro de Tomasso, quien también produjo el tema junto a Don Barreto. La canción reflexiona sobre el transcurso de los años, sobre lo que queda atrás en la vida y lo que uno elige llevarse. No idealiza el pasado ni endulza el dolor, pero lo reconoce como parte necesaria del recorrido.

La colaboración entre ambos, que comenzó con “La Carie” —canción que Dillom incluyó en su álbum Por Cesárea— sigue ahora en “33”. “Lo que más me gusta de él es que sabe reírse de sí mismo y tomarse las cosas con humor. Eso es muy valioso en una época donde reina la solemnidad”, dijo Lali sobre su colaboración con Dillom.

El lanzamiento del disco marcará también el inicio de una nueva etapa artística para Lali, con una estética renovada y una narrativa que se aleja de lo convencional. El álbum promete una propuesta de alto voltaje emocional y sonoro, en la queda claro el compromiso de la artista con la exploración y la libertad creativa.