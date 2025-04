El incómodo primer encuentro de Bella Ramsey y Kit Harington en Game of Thrones: “Fue bastante humillante”

La actriz de “The Last of Us” revivió su primer encuentro con Harington, una experiencia que ambos recuerdan entre risas y algo de vergüenza.

Bella Ramsey tenía apenas 11 años cuando rodó su primer papel profesional interpretando a Lyanna Mormont en la serie Juego de Tronos.

Años después, la actriz británica, ahora de 21 años y actual protagonista de The Last of Us, recordó cómo cometió un error que aún lamenta durante su primer encuentro en pantalla con Kit Harington, quien dio vida a Jon Snow.

El actor de 38 años expresó su admiración por la joven actriz en esa época.

“Voy a adularte un poco, así que lo siento, pero había una sensación real de que eras una entidad diferente como actriz infantil. Pensábamos: ‘Oh, son buenos’”, dijo en una entrevista publicada por Interview el 28 de abril.

Y añadió: “Aportaste una confianza y una claridad bastante inusuales para un actor joven. No se sentía como trabajar con una niña, se sentía como trabajar con una actriz muy experimentada”.

En respuesta, Bella explicó que no se sentía como una niña entonces, pero que ahora comprende lo joven que era.

“Ahora veo a niños de 11 años y me doy cuenta de lo pequeños que son, así que me resulta extraño pensar que yo tenía ese tamaño y esa edad”, dijo.

No obstante, también confesó haber cometido un error en esa primera escena que aún recuerda “vívidamente”.

“No sé si lo recuerdas, pero yo sí, y ahora siento algo de remordimiento: durante esa escena, estaba articulando tus líneas contigo”, explicó.

“Ahora pienso: ‘Dios mío, qué horror’. Pero en aquel momento lo hacía desde un lugar inocente, pensando: ’Kit tiene dificultades con su línea y yo la sé, así que se la soplo‘”.

Kit Harington, entre risas, admitió recordar el momento como una experiencia “bastante humillante”. “Probablemente elegí olvidarlo”, bromeó.

Bella Ramsey agregó que “necesita olvidarlo” porque fue “tan molesto”. Pese a ello, Harington aseguró que no se sintió afectado.

“Si acaso, pensé: ‘Dios, tengo que mejorar’. Llegué sin estar del todo cómodo con mis líneas, en la arrogancia de la edad que tenía, creyendo que estaba actuando frente a una niña. Y luego esa actriz infantil me borraba de la pantalla”, comentó.

Ramsey reconoció que era “bastante justo” que Harington se sintiera así, dado que el actor ya se encontraba en su sexta temporada de la serie.

Actualmente, Ramsey es la estrella principal de The Last of Us, de HBO, junto a otro excompañero de Juego de Tronos, Pedro Pascal, quien interpretó a Oberyn Martell en la cuarta temporada de la serie original.