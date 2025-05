Juana Viale encontró una botella en el mar con un mensaje hot: “Era el deseo de una mujer de más de 60”

Durante una charla con Luciano Cáceres en su programa, la conductora sorprendió al contar una insólita experiencia que vivió en Mar de Ajó mientras filmaba una película.

Hoy 19:18

En medio de una distendida conversación con Luciano Cáceres, invitado a Almorzando con Juana (eltrece), Juana Viale sorprendió a todos al contar una curiosa anécdota: encontró una botella en el mar con un mensaje subido de tono.

El actor estaba hablando de su nueva película, Mensaje en una botella, que se filmó en Mendoza y ya llegó a los cines. Fue entonces cuando la conductora recordó su particular experiencia.

“¿Sabés que una vez estaba filmando una película en Mar de Ajó y caminando por la playa me encontré un mensaje en una botella?”, contó Juana.

Diego Recalde, otro de los comensales en la mesa, le preguntó de inmediato qué decía ese mensaje. La respuesta no tardó en llegar:

“Era el pedido de una mujer, no me acuerdo bien, pero decía ‘tengo más de 60 años’ y pedía tener más sexo. Y lo tiró al mar”, reveló, dejando atónitos a sus invitados.

Con humor, Recalde respondió: “Espero que esa botella le haya llegado rápido a alguien”, mientras Cáceres bromeó: “Le llegó a Juana”. La conductora, entre risas, concluyó:

“No decía dirección, nada, fue como un deseo... como cuando ves una estrella fugaz”.

Una anécdota inesperada que desató carcajadas y sumó un toque picante al mediodía televisivo.